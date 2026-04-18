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▲徐若瑄14歲左右就出道，當時的模樣稚嫩可愛。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄拍《天使心》寫真集時才18歲，還很青澀。（圖／翻攝自復刻舊時光臉書）

▲徐若瑄離婚後又證實自己罹患甲狀腺癌，好在手術後恢復狀況良好。（圖／資料照）

本名：徐淑娟

出生日期：1975年3月19日

出生地：台灣台中市（具有泰雅族血統）

綽號：鋼鐵 V、不老女神、全能女神

出道年份：1990年

團體：少女隊（1991-1993年）、 黑色餅乾（1997-1999年）

戲劇代表作：電影《賽德克·巴萊》、《寒蟬效應》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》；電視劇《獵夢特工》、《誰在你身邊》

歌曲代表作：〈別人的〉、〈愛笑的眼睛〉、〈不敗的戀人〉

演藝圈不少女星出道初期為了快速走紅，都曾拍過三級片或是大尺度寫真集，現年51歲的徐若瑄（Vivian）就是其中之一；她14歲就出道工作，但組「少女隊」並未走紅，18歲那年走投無路，只好聽公司意見拍了大尺度寫真集《天使心》和3部《天使》系列成人電影。多年後徐若瑄回看當時的處境，直言自己是拿青春當賭注。徐若瑄的父母在她小學3年時就離婚，爸爸好賭、講義氣，導致家裡積蓄所剩無幾，最後更直接鬧失蹤，媽媽只好獨自將家中3個女兒拉拔長大。徐若瑄也因此很早熟，1990年參加華視綜藝節目《青春爭霸站》舉辦的「才藝美少女選拔」獲得第一名後，就開始進入演藝圈賺錢。那時的徐若瑄當過主持人也拍戲，1991年更和吳珮瑜、王思涵組成偶像團體「少女隊」發唱片，可惜並沒有大紅大紫，團體在2年後就解散。急於走紅、很想賺錢養家的徐若瑄，當時只好在公司的勸說下，於1994年18歲時，拍了人生第一本成人寫真《天使心》，更參演合稱「天使三部曲」的三級片《終極獵殺》、《赤裸天使》、《魔鬼天使》，從此被貼上脫星標籤。徐若瑄多年後回看當時的處境，覺得很悲哀，她直言：「​​現在想起來有些逞強的味道，也有點拿著青春做賭注的味道」。徐若瑄更透露當時拍性感畫面時，導演並沒有清場，讓她心裡有些不舒服，拍攝大尺度雜誌照的時候也是，她只能硬著頭皮上陣，其實很無奈。不過幸好徐若瑄1995年前往日本發展，組成樂團「黑色餅乾」於日本出道後，終於在演藝圈闖出一席之地；單曲〈Timing 時機〉發布首周就登上日本Oricon單曲銷售排行榜第2名，累計銷量突破145萬，讓徐若瑄聲名大噪，還登上日本紅白歌合戰舞台，也開始慢慢紅回台灣。如今的徐若瑄已經是演藝圈資深的大前輩，不用再勉強接不喜歡的工作，更靠自己的努力讓家人過上好日子。可惜徐若瑄2023年時遭遇離婚打擊，2024年更證實罹患甲狀腺癌，雖然手術後已恢復健康，但這些人生經歷仍讓她承受不少苦楚，「鋼鐵V」這個稱號也成了她越挫越勇的最佳寫照。