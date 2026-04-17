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場次 日期（台灣時間） 開打時間 比賽地點 G1 4 月 19 日（週日） 08:30 洛杉磯（湖人主場） G2 4 月 22 日（週三） 10:30 洛杉磯（湖人主場） G3 4 月 25 日（週六） 08:00 休士頓（火箭主場） G4 4 月 27 日（週一） 09:30 休士頓（火箭主場） G5*（如有需要） 4 月 30 日（週四） 時間未定 洛杉磯（湖人主場） G6*（如有需要） 5 月 02 日（週六） 時間未定 休士頓（火箭主場） G7*（如有需要） 5 月 04 日（週一） 時間未定 洛杉磯（湖人主場）

西區 (1) VS (8)： 奧克拉荷馬雷霆 VS 太陽or勇士（附加賽最終勝者）





奧克拉荷馬雷霆 VS 太陽or勇士（附加賽最終勝者） 西區 (2) VS (7)： 聖安東尼奧馬刺 VS 波特蘭拓荒者





聖安東尼奧馬刺 VS 波特蘭拓荒者 西區 (3) VS (6)： 丹佛金塊 VS 明尼蘇達灰狼





丹佛金塊 VS 明尼蘇達灰狼 西區 (4) VS (5)： 洛杉磯湖人 VS 休士頓火箭





洛杉磯湖人：詹皇單核的背水一戰與傷病迷霧

▲湖人兩大後場主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）目前皆因傷病被列為「高機率缺陣」，預計系列賽前段都無法出戰，最快恐要等到第6、7戰才有望回歸。這意味著41歲的詹姆斯（LeBron James）必須在首輪前期重回「全力詹」模式，單核扛起整支球隊的進攻發動。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭：KD領銜的生力軍與外線罩門

▲火箭隊在杜蘭特（Kevin Durant）進駐後，其年輕側翼海的破壞力被發揮到了極致。不過火箭的隱憂在於外線投射穩定度，這一直是他們進攻端的最大罩門。（圖／路透／達志影像）

湖人：八村壘 (Rui Hachimura) 在唐西奇與里夫斯雙雙缺陣的情況下，八村壘成為詹姆斯身邊唯一的可靠得分點。他必須扛起原先屬於雙星的火力缺口，在進攻端展現更強的侵略性。他本季場均能貢獻11.5分，且三分命中率高達44.3%。八村壘能否在詹姆斯吸引注意力時維持穩定的中長距離產出，並在防守端抗衡火箭強壯的鋒線，將決定湖人可不可以守住主場，延長戰線撐到兩大後場回歸的關鍵。



▲在唐西奇與里夫斯雙雙缺陣的情況下，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）成為詹姆斯身邊唯一的可靠得分點。他必須扛起原先屬於雙星的火力缺口，在進攻端展現更強的侵略性。（圖／美聯社／達志影像）

在唐西奇與里夫斯雙雙缺陣的情況下，八村壘成為詹姆斯身邊唯一的可靠得分點。他必須扛起原先屬於雙星的火力缺口，在進攻端展現更強的侵略性。他本季場均能貢獻11.5分，且三分命中率高達44.3%。八村壘能否在詹姆斯吸引注意力時維持穩定的中長距離產出，並在防守端抗衡火箭強壯的鋒線，將決定湖人可不可以守住主場，延長戰線撐到兩大後場回歸的關鍵。 火箭：謝潑德 (Reed Sheppard) 作為火箭陣中最稀缺的高效率外線殺手，謝潑德在例行賽曾有單場9顆三分、狂砍30分的神勇表現。然而，進入季後賽後，他將直接對位史馬特（Marcus Smart）等頂級防守悍將。在窒息式的防守壓力下，謝潑德能否保持冷靜，維持其外線輸出，若他能維持外線準頭，將讓湖人不敢輕易縮小防區去協防杜蘭特。



▲作為火箭陣中最稀缺的高效率外線殺手，謝潑德(Reed Sheppard)在面臨史馬特（Marcus Smart）等頂級防守悍將的纏鬥下，能否繼續穩定輸出外線火力，是火箭撕裂湖人防線的唯一希望。（圖／美聯社／達志影像）



詹皇對決 KD：這世代的巔峰決戰 這無疑是本輪系列賽、甚至是整個第一輪最具話題性的焦點。身為當代籃球最偉大的兩位傳奇球星，詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）在季後賽的宿命對決再次點燃。在湖人唐西奇與里夫斯傷缺、詹姆斯面臨單核作戰的嚴峻考驗下，他如何與加盟火箭後展現「死神」本色的杜蘭特正面互飆，將決定整場比賽的基調。這不只是榮譽之戰，更是意志力的終極較量。



外線火力的極限挑戰： 火箭的外線是公認的短板，而謝潑德是唯一的解藥。面對湖人由史馬特領軍的外圍防線，謝潑德的每一次出手都關乎火箭的生命線。



湖人的「生存持久戰」 對湖人而言，前四場比賽的目標只有一個：想辦法偷到勝場並拖入長盤。若能將系列賽帶入第6或第7戰，祈求唐西奇與里夫斯早日傷癒復出，湖人才有真正反擊的底氣。



對戰回顧：湖人佔據心理優勢 回顧本賽季例行賽的三度交鋒，湖人以2勝1負的戰績略占上風。儘管火箭在杜蘭特加入後戰鬥力大幅提升，但湖人在3月份交手時展現出的陣地戰穩定性與對火箭快節奏的壓制力，讓他們在心理層面上依舊保有些微優勢。值得注意的是，這三場例行賽交手出現了一個有趣的現象：「主場球隊全數吞敗」。火箭在洛杉磯帶走一勝，而湖人則兩度在休士頓反客為主。這種「客場反而更強勢」的詭譎節奏，也為這系列擁有主場優勢的湖人隊埋下了不確定的變數。





對戰日期 比分結果 勝隊 2025.12.26 湖人 96：119 火箭 休士頓火箭 2026.03.17 火箭 92：100 湖人 洛杉磯湖人 2026.03.19 火箭 116：124 湖人 洛杉磯湖人

盧卡·唐西奇 Luka Doncic (PG) ※首輪前段缺陣





馬庫斯·史馬特 Marcus Smart (PG)





奧斯汀·里夫斯 Austin Reaves (SG) ※首輪前段缺陣





盧克·肯納德 Luke Kennard (SG)





克里斯·梅南 Christopher Mañon (SG)





小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. (SG)





布朗尼·詹姆斯 Bronny James (SG)





勒布朗·詹姆斯 LeBron James (SF)





達頓·柯奈特 Dalton Knecht (SF)





阿杜·蒂埃羅 Adou Thiero (SF)





傑克·拉拉維亞 Jake Laravia (PF)





八村壘 Rui Hachimura (PF)





賈瑞德·范德比爾特 Jarred Vanderbilt (PF)





德魯·提姆 Drew Timme (PF)





馬克西米利安·克勒貝爾 Maximilian Kleber (PF)





德安德烈·艾頓 Deandre Ayton (C)





賈克森·海耶斯 Jaxson Hayes (C)





弗雷德·范弗利特 Fred VanVleet (PG) ※因傷報銷





亞倫·哈勒戴 Aaron Holiday (PG)





JD·戴維森 JD Davison (PG)





里德·謝潑德 Reed Sheppard (SG)





喬許·奧柯吉 Josh Okogie (SG)





崔斯頓·牛頓 Tristen Newton (SG)





阿門·湯普森 Amen Thompson (SF)





傑尚·泰特 Jae'Sean Tate (SF)





以賽亞·克勞佛 Isaiah Crawford (SF)





凱文·杜蘭特 Kevin Durant (PF)





賈巴里·史密斯 Jabari Smith Jr. (PF)





多利安·費尼-史密斯 Dorian Finney-Smith (PF)





泰芮·伊森 Tari Eason (PF)





傑夫·格林 Jeff Green (PF)





阿爾佩倫·申京 Alperen Sengun (C)





克林特·卡佩拉 Clint Capela (C)





史蒂文·亞當斯 Steven Adams (C) ※因傷報銷





隨著 NBA 2025-26 賽季例行賽正式落下帷幕，西區季後賽首輪最受矚目的對決之一，莫過於排名第四的洛杉磯湖人對陣第五種子休士頓火箭。這不僅是傳統豪門與新興勢力的正面碰撞，更是一場由「詹皇」與「KD」這兩位傳奇巨星交織而成的宿命大對決。湖人隊憑藉著詹姆斯（LeBron James）與新核心唐西奇（Luka Doncic）帶領的強大體系，在例行賽後段展現了完美的執行力，成功守住主場優勢，可惜唐西奇也因此受傷季後賽首輪高機率將缺陣；而火箭隊在杜蘭特（Kevin Durant）加盟後徹底蛻變，這位歷史級得分手與休士頓傲人的年輕天賦完美融合，配合窒息式的全場防守，成為本季西區最具威脅的攪局者之姿。一邊是追求生涯末期極致榮耀的詹姆斯，一邊是渴望帶領新軍重返巔峰的杜蘭特，這場跨越時代的超級巨星對決，讓這組系列賽的火藥味達到頂點。湖人隊本季在 JJ Redick 的執教下轉向以高位組織為核心，然而季後賽前夕卻遭逢巨大打擊。，預計系列賽前段都無法出戰，最快恐要等到第6、7 戰才有望回歸。這意味著41歲的詹姆斯必須在首輪前期重回「全力詹」模式，單核扛起整支球隊的進攻發動。火箭隊在杜蘭特（Kevin Durant）進駐後，其年輕側翼海的破壞力被發揮到了極致。火箭的隱憂在於外線投射穩定度，這一直是他們進攻端的最大罩門。但在面對殘陣湖人時，火箭預計會利用強大的體能優勢，對詹姆斯進行全場的高壓包夾。杜蘭特在進攻端的無解單打，將成為火箭撕裂湖人防線、試圖在客場先聲奪人的最強武器。2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：