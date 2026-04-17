隨著 NBA 2025-26 賽季例行賽正式落下帷幕，西區季後賽首輪最受矚目的對決之一，莫過於排名第四的洛杉磯湖人對陣第五種子休士頓火箭。這不僅是傳統豪門與新興勢力的正面碰撞，更是一場由「詹皇」與「KD」這兩位傳奇巨星交織而成的宿命大對決。湖人隊憑藉著詹姆斯（LeBron James）與新核心唐西奇（Luka Doncic）帶領的強大體系，在例行賽後段展現了完美的執行力，成功守住主場優勢，可惜唐西奇也因此受傷季後賽首輪高機率將缺陣；而火箭隊在杜蘭特（Kevin Durant）加盟後徹底蛻變，這位歷史級得分手與休士頓傲人的年輕天賦完美融合，配合窒息式的全場防守，成為本季西區最具威脅的攪局者之姿。一邊是追求生涯末期極致榮耀的詹姆斯，一邊是渴望帶領新軍重返巔峰的杜蘭特，這場跨越時代的超級巨星對決，讓這組系列賽的火藥味達到頂點。
2026年NBA季後賽「湖人VS火箭」賽程資訊
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2026年NBA季後賽球員名單
湖人隊球員名單：
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|場次
|日期（台灣時間）
|開打時間
|比賽地點
|G1
|4 月 19 日（週日）
|08:30
|洛杉磯（湖人主場）
|G2
|4 月 22 日（週三）
|10:30
|洛杉磯（湖人主場）
|G3
|4 月 25 日（週六）
|08:00
|休士頓（火箭主場）
|G4
|4 月 27 日（週一）
|09:30
|休士頓（火箭主場）
|G5*（如有需要）
|4 月 30 日（週四）
|時間未定
|洛杉磯（湖人主場）
|G6*（如有需要）
|5 月 02 日（週六）
|時間未定
|休士頓（火箭主場）
|G7*（如有需要）
|5 月 04 日（週一）
|時間未定
|洛杉磯（湖人主場）
- 西區 (1) VS (8)： 奧克拉荷馬雷霆 VS 太陽or勇士（附加賽最終勝者）
- 西區 (2) VS (7)： 聖安東尼奧馬刺 VS 波特蘭拓荒者
- 西區 (3) VS (6)： 丹佛金塊 VS 明尼蘇達灰狼
- 西區 (4) VS (5)： 洛杉磯湖人 VS 休士頓火箭
洛杉磯湖人：詹皇單核的背水一戰與傷病迷霧湖人隊本季在 JJ Redick 的執教下轉向以高位組織為核心，然而季後賽前夕卻遭逢巨大打擊。兩大後場主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）目前皆因傷病被列為「高機率缺陣」，預計系列賽前段都無法出戰，最快恐要等到第6、7 戰才有望回歸。這意味著41歲的詹姆斯必須在首輪前期重回「全力詹」模式，單核扛起整支球隊的進攻發動。
休士頓火箭：KD領銜的生力軍與外線罩門火箭隊在杜蘭特（Kevin Durant）進駐後，其年輕側翼海的破壞力被發揮到了極致。火箭的隱憂在於外線投射穩定度，這一直是他們進攻端的最大罩門。但在面對殘陣湖人時，火箭預計會利用強大的體能優勢，對詹姆斯進行全場的高壓包夾。杜蘭特在進攻端的無解單打，將成為火箭撕裂湖人防線、試圖在客場先聲奪人的最強武器。
- 湖人：八村壘 (Rui Hachimura) 在唐西奇與里夫斯雙雙缺陣的情況下，八村壘成為詹姆斯身邊唯一的可靠得分點。他必須扛起原先屬於雙星的火力缺口，在進攻端展現更強的侵略性。他本季場均能貢獻11.5分，且三分命中率高達44.3%。八村壘能否在詹姆斯吸引注意力時維持穩定的中長距離產出，並在防守端抗衡火箭強壯的鋒線，將決定湖人可不可以守住主場，延長戰線撐到兩大後場回歸的關鍵。
- 火箭：謝潑德 (Reed Sheppard) 作為火箭陣中最稀缺的高效率外線殺手，謝潑德在例行賽曾有單場9顆三分、狂砍30分的神勇表現。然而，進入季後賽後，他將直接對位史馬特（Marcus Smart）等頂級防守悍將。在窒息式的防守壓力下，謝潑德能否保持冷靜，維持其外線輸出，若他能維持外線準頭，將讓湖人不敢輕易縮小防區去協防杜蘭特。
- 詹皇對決 KD：這世代的巔峰決戰 這無疑是本輪系列賽、甚至是整個第一輪最具話題性的焦點。身為當代籃球最偉大的兩位傳奇球星，詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）在季後賽的宿命對決再次點燃。在湖人唐西奇與里夫斯傷缺、詹姆斯面臨單核作戰的嚴峻考驗下，他如何與加盟火箭後展現「死神」本色的杜蘭特正面互飆，將決定整場比賽的基調。這不只是榮譽之戰，更是意志力的終極較量。
- 外線火力的極限挑戰： 火箭的外線是公認的短板，而謝潑德是唯一的解藥。面對湖人由史馬特領軍的外圍防線，謝潑德的每一次出手都關乎火箭的生命線。
- 湖人的「生存持久戰」 對湖人而言，前四場比賽的目標只有一個：想辦法偷到勝場並拖入長盤。若能將系列賽帶入第6或第7戰，祈求唐西奇與里夫斯早日傷癒復出，湖人才有真正反擊的底氣。
- 對戰回顧：湖人佔據心理優勢 回顧本賽季例行賽的三度交鋒，湖人以2勝1負的戰績略占上風。儘管火箭在杜蘭特加入後戰鬥力大幅提升，但湖人在3月份交手時展現出的陣地戰穩定性與對火箭快節奏的壓制力，讓他們在心理層面上依舊保有些微優勢。值得注意的是，這三場例行賽交手出現了一個有趣的現象：「主場球隊全數吞敗」。火箭在洛杉磯帶走一勝，而湖人則兩度在休士頓反客為主。這種「客場反而更強勢」的詭譎節奏，也為這系列擁有主場優勢的湖人隊埋下了不確定的變數。
|對戰日期
|比分結果
|勝隊
|2025.12.26
|湖人 96：119 火箭
|休士頓火箭
|2026.03.17
|火箭 92：100 湖人
|洛杉磯湖人
|2026.03.19
|火箭 116：124 湖人
|洛杉磯湖人
湖人隊球員名單：
- 盧卡·唐西奇 Luka Doncic (PG) ※首輪前段缺陣
- 馬庫斯·史馬特 Marcus Smart (PG)
- 奧斯汀·里夫斯 Austin Reaves (SG) ※首輪前段缺陣
- 盧克·肯納德 Luke Kennard (SG)
- 克里斯·梅南 Christopher Mañon (SG)
- 小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. (SG)
- 布朗尼·詹姆斯 Bronny James (SG)
- 勒布朗·詹姆斯 LeBron James (SF)
- 達頓·柯奈特 Dalton Knecht (SF)
- 阿杜·蒂埃羅 Adou Thiero (SF)
- 傑克·拉拉維亞 Jake Laravia (PF)
- 八村壘 Rui Hachimura (PF)
- 賈瑞德·范德比爾特 Jarred Vanderbilt (PF)
- 德魯·提姆 Drew Timme (PF)
- 馬克西米利安·克勒貝爾 Maximilian Kleber (PF)
- 德安德烈·艾頓 Deandre Ayton (C)
- 賈克森·海耶斯 Jaxson Hayes (C)
- 弗雷德·范弗利特 Fred VanVleet (PG) ※因傷報銷
- 亞倫·哈勒戴 Aaron Holiday (PG)
- JD·戴維森 JD Davison (PG)
- 里德·謝潑德 Reed Sheppard (SG)
- 喬許·奧柯吉 Josh Okogie (SG)
- 崔斯頓·牛頓 Tristen Newton (SG)
- 阿門·湯普森 Amen Thompson (SF)
- 傑尚·泰特 Jae'Sean Tate (SF)
- 以賽亞·克勞佛 Isaiah Crawford (SF)
- 凱文·杜蘭特 Kevin Durant (PF)
- 賈巴里·史密斯 Jabari Smith Jr. (PF)
- 多利安·費尼-史密斯 Dorian Finney-Smith (PF)
- 泰芮·伊森 Tari Eason (PF)
- 傑夫·格林 Jeff Green (PF)
- 阿爾佩倫·申京 Alperen Sengun (C)
- 克林特·卡佩拉 Clint Capela (C)
- 史蒂文·亞當斯 Steven Adams (C) ※因傷報銷
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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🟡電視轉播：
緯來體育台
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