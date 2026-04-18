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回顧GD和小賈斯汀的起點，他們都是「演藝圈的天才型少年」，6歲就當童星踏入演藝圈的GD，13歲時加入YG娛樂度過了6年的練習生生活，最終以團體BIGBANG出道，不僅擔任隊長，更親自參與作詞作曲，打造出屬於自己的音樂帝國；小賈斯汀則是透過YouTube翻唱影片被經紀人發掘，15歲時簽約出道，以乾淨的嗓音席捲全球市場。
隨著知名度攀升，GD和小賈斯汀成為了「流行文化象徵」，GD大膽的髮色、混搭穿搭，被譽為韓流時尚指標；小賈斯汀則從鄰家男孩形象，寬鬆剪裁上衣、街頭滑板與個性刺青，成為美式青少年的配備之一，兩人不僅是歌手，更年紀輕輕就成為了左右流行趨勢的重要人物。
然而「少年得志」的光環背後，兩人卻也有過混亂的低潮期，GD曾被指控吸食大麻，經過調查後法律還給了他清白，雖然對他的演藝生涯一度造成不小影響，不過喜愛他的粉絲可以說是不減反增，推出的音樂更是稱霸年度榜單，成為K-POP界年度歌曲；小賈斯汀在爆紅後頻頻登上負面新聞版面，飆車、吸毒、性癮等叛逆行為，種種脫序舉動讓他被貼上「問題偶像」標籤，他在沉澱多年後推出了《SWAG》專輯，展現成熟內斂的音樂風格，重新贏回大眾肯定。
綜觀GD與小賈斯汀的演藝歷程，從年少成名、爭議低潮到成功轉型，人生的重要節點都找到驚人對應，也正因如此，兩人也被網友形容「拿了一樣人生劇本」，他們的故事不只是偶像成長史，更像是一面鏡子，映照出明星在光環與壓力之間掙扎、蛻變，最終站上屬於自己的巔峰。