我是廣告 請繼續往下閱讀

徐至琦遭控詐欺 首露面還原事件始末

徐至琦反控遭勒索10萬 數度落淚、暴瘦6公斤

▲徐至琦（如圖）直言遭77姐恐嚇索取10萬元，這幾年到各國滑雪的她，花費沒1000萬也有800萬，直呼：「我缺這錢嗎？」（圖／記者趙文彬攝影）

徐至琦聲明稿全文：

藝人徐至琦淡出演藝圈13年，近日遭網紅77姐控訴「開滑雪團詐騙」，匯了24萬元，竟然住在只有14萬的房間。今（17）日徐至琦開記者會說明，身穿寶藍色低胸晚禮服現身，遭爆詐欺她反控對方說謊，「團費6.3萬含住宿交通，為何要說是24萬？覺得貴可以不要來，何必事後吃乾抹淨才要退費」，透露目前已經提告77姐加重誹謗、恐嚇、公然侮辱罪，希望對方去坐牢。徐至琦遭77姐控訴詐欺，表示事前已提供對方住宿旅館房型相片供其挑選、確定，對於房間狀況其知之甚明，也知道她僅協助聯絡代訂業者預訂住宿及交通，並非帶團旅行業者，該行程也是自由行。至於團費，她表示一人6.3萬含住宿交通，77姐與3名友人一起報名參加，徐至琦強調自己一毛錢都沒賺，24萬也是她幫朋友代墊的總額，否認開團收取高額費用，無奈說：「覺得貴可以不要來！」徐至琦直言遭恐嚇索取其所謂之價差10萬元，表示這幾年到各國滑雪，花費沒1000萬也有800萬，直呼：「我缺這錢嗎？」之所以不願意和對方妥協，是因為這是不義之財。徐至琦與77姐糾纏約半年，她坦言為此多次落淚，更因此暴瘦6公斤，只希望風波能早日擺平。回顧事件，77姐日前在IG曬出影片，直指「14萬的飯店竟被收24萬」，並點名「知名藝人、亞洲區選美冠軍徐X琦小姐」，控訴整趟行程與宣稱內容嚴重不符。77姐指出付款後才發現問題連連，包括未提供雪票、路線不熟、行程毫無規劃等等。不僅如此，徐至琦自稱在當地生活5年，卻連基本點餐、看酒單都不熟，對當地資源掌握度極低，讓77姐不滿說：「這已經不是『體驗不好』的問題，而是專業與實際能力存在巨大落差。」本人徐至琦之前因自稱愛美教主、 77姐之劉思吟女士欲前往法國阿爾卑斯山高雪維爾1850滑雪場自由行，透過管道向本人請求代訂當地住宿及交通，本人基於大家均為滑雪同好，故即答應幫忙。劉女士明知本人行前業已提供住宿旅館房型相片供其挑選確定，對於房間狀況其知之甚明，也知道本人僅係協助聯絡代訂業者預訂住宿及交通，並非帶團之旅行業者，該行程為自由行；然事後卻藉詞房間與事先說明不符，其個人支付24萬元住宿費而本人有超收費用等等，以及抨擊本人對當地餐廳不熟悉 不會滑雪等語，隱瞞其個人的費用僅支付6萬3千元之事實，透過其個人IG、臉書及脆等平台並邀集記者報導，對外散布上開不實事項，佯稱本人開團收取高額費用卻不負責任，涉有詐騙等不實之事，藉向向本人恐嚇索取其所謂之價差10萬元，本人自認事實非如劉女士所述，未予同意。然劉女士竟變本加厲，持續散布前開不實事項外，亦以「綠茶婊」 「詐騙」等詞公然侮辱本人，嚴重損害本人之名譽。本人為維護自身名譽，已委請律師進行相關蒐證，對劉女士提出妨害名譽、恐嚇等刑事告訴，追究其應負之法律責任。