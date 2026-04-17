隨著NBA 2025-26 賽季例行賽正式落下帷幕，西區季後賽首輪另一組備受矚目的對決，莫過於排名第三的丹佛金塊對陣第六種子明尼蘇達灰狼。這是一場季後賽傳統強權與防守強隊的頂尖較量，雙方在前年季後賽曾有過激烈的交手，如今再次相遇，金塊隊期盼藉由約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）的穩定連線捍衛丹佛高原；而前次季後賽碰頭獲勝的灰狼隊，與前年不同的是在引進蘭德爾（Julius Randle）後，試圖以更強硬的鋒線陣容在進攻端有所突破，這組系列賽預計將是一場充滿身體對抗的長盤大戰。
2026年NBA季後賽「金塊VS灰狼」賽程資訊
2026年NBA季後賽「金塊VS灰狼」戰力分析
關鍵球員對決：高原狙擊手 vs. 禁區鐵牛
2026年NBA季後賽球員名單
金塊隊球員名單：
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|場次
|日期（台灣時間）
|開打時間
|比賽地點
|G1
|4 月 19 日（週日）
|03:30
|丹佛（金塊主場）
|G2
|4 月 21 日（週二）
|10:30
|丹佛（金塊主場）
|G3
|4 月 24 日（週五）
|09:30
|明尼蘇達（灰狼主場）
|G4
|4 月 26 日（週日）
|08:30
|明尼蘇達（灰狼主場）
|G5*
|4 月 28 日（週二）
|時間未定
|丹佛（金塊主場）
|G6*
|5 月 01 日（週五）
|時間未定
|明尼蘇達（灰狼主場）
|G7*
|5 月 03 日（週日）
|時間未定
|丹佛（金塊主場）
2026年NBA季後賽「金塊VS灰狼」戰力分析
丹佛金塊：高原主場優勢與頂級內線雙塔金塊隊本季展現了絕佳的成熟度，約基奇依然是全聯盟最具破壞力的進攻發動機。金塊的核心優勢在於先發陣容的默契與戰術執行力，尤其在丹佛高原的主場環境下，他們的傳切配合幾乎無往不利。而瓦蘭丘納斯的加入讓金塊在禁區防護與籃板上更具優勢。側翼方面，補進了卡麥隆·強森與老將哈德威，讓金塊的外線火力與拉開空間的能力顯著提升。然而，金塊的隱憂在於替補深度的不穩定，若先發球員陷入犯規麻煩或體能拉警報，能否抵擋住灰狼隊的輪番衝擊將是關鍵。
明尼蘇達灰狼：防守之師與蘭德爾的強硬進攻灰狼隊維持了頂尖的防守體系，由愛德華茲（Anthony Edwards）與戈貝爾（Rudy Gobert）構築的內外防線極具威懾力。。相比兩年前的陣容，如今在有了蘭德爾後，灰狼在進攻端多了一名能自主持球破壞的強力點。然而，灰狼的隱憂在於麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因傷無限期缺陣，這讓他們在限制金塊側翼時會顯得吃力。灰狼必須仰賴愛德華茲在進攻端爆發，並寄望戈貝爾與里德能限制住約基奇的傳導。
關鍵球員對決：高原狙擊手 vs. 禁區鐵牛
- 金塊：莫瑞 (Jamal Murray)
金塊能否在系列賽佔得先機，莫瑞的外線穩定度至關重要。身為大場面球員，莫瑞在季後賽的得分爆發力是金塊撕裂灰狼防線的最佳武器。面對灰狼優質的後場防守，莫瑞能否與約基奇維持高品質的二人轉配合，並在第四節挺身而出扮演關鍵先生，將決定金塊主場的勝負。
- 灰狼：蘭德爾 (Julius Randle)
蘭德爾必須發揮其強壯的身體素質在禁區對金塊造成傷害。在麥丹尼爾斯缺陣的情況下，蘭德爾不僅要負擔得分重任，更要在防守端抗衡金塊強壯的鋒線。他的情緒穩定度與進攻選擇，將是灰狼能否下剋上的關鍵。
- 約基奇與戈貝爾的禁區肉搏戰： 這是一場進攻天才與防守大閘的極致對決，戈貝爾能否單防限制約基奇的傳球視野，將直接影響金塊整體的進攻節奏。
- 莫瑞的得分爆發力： 金塊需要莫瑞維持「季後賽模式」的高效率得分，特別是在面對灰狼強悍的肢體接觸時，他的穩定產出是金塊的定心丸。
- 蘭德爾的戰術執行力： 灰狼需要蘭德爾展現出去年季後賽的成熟表現，甚至更上一層樓。不僅是得分，他在防守端的專注度以及對約基奇協防的時機，將決定灰狼能走多遠。
- 對戰回顧：例行賽金塊佔據上風
回顧本賽季例行賽的四度交鋒，金塊以3勝1負的戰績佔據優勢。儘管灰狼在最後一次交手中成功在丹佛帶走勝利，但整體而言，金塊在面對灰狼的高壓防守時，於關鍵球的處理上顯然更為老練。
對戰日期 比分結果 勝隊 2025.10.28 灰狼 114：127 金塊 丹佛金塊 2025.11.16 灰狼 112：123 金塊 丹佛金塊 2025.12.26 金塊 142：138 灰狼 丹佛金塊 2026.03.02 金塊 108：117 灰狼 明尼蘇達灰狼
金塊隊球員名單：
- 賈馬爾·莫瑞 Jamal Murray (PG)
- 泰魯斯·瓊斯 Tyus Jones (PG)
- 布魯斯·布朗 Bruce Brown (SG)
- 小提姆·哈德威 Tim Hardaway Jr. (SG)
- 朱利安·斯特勞瑟 Julian Strawther (SG)
- 傑倫·皮克特 Jalen Pickett (SG)
- 克里斯蒂安·布勞恩 Christian Braun (SG)
- 史賓瑟·瓊斯 Spencer Jones (SF)
- 佩頓·沃森 Peyton Watson (SF)
- 小卡麥隆·強森 Cameron Johnson (SF)
- 齊克·納吉 Zeke Nnaji (PF)
- 亞倫·高登 Aaron Gordon (PF)
- 達隆·霍姆斯 DaRon Holmes (PF)
- 尼古拉·約基奇 Nikola Jokić (C)
- 尤納斯·瓦蘭丘納斯 Jonas Valančiūnas (C)
- 麥克·康利 Mike Conley (PG)
- 納肖恩·海蘭德 Bones Hyland (PG)
- 安東尼·愛德華茲 Anthony Edwards (SG)
- 唐特·迪文森佐 Donte DiVincenzo (SG)
- 阿優·多松姆 Ayo Dosunmu (SG)
- 傑倫·克拉克 Jaylen Clark (SG)
- 泰倫斯·夏農二世 Terrence Shannon Jr. (SG)
- 凱爾·安德森 Kyle Anderson (SF)
- 喬·英格斯 Joe Ingles (SF)
- 朱利安·菲利普斯 Julian Phillips (SF)
- 朱利葉斯·蘭德爾 Julius Randle (PF)
- 傑登·麥丹尼爾斯 Jaden McDaniels (PF)
- 瓊·貝林格 Joan Beringer (PF)
- 魯迪·戈貝爾 Rudy Gobert (C)
- 納茲·里德 Naz Reid (C)
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
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