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場次 日期（台灣時間） 開打時間 比賽地點 G1 4 月 19 日（週日） 03:30 丹佛（金塊主場） G2 4 月 21 日（週二） 10:30 丹佛（金塊主場） G3 4 月 24 日（週五） 09:30 明尼蘇達（灰狼主場） G4 4 月 26 日（週日） 08:30 明尼蘇達（灰狼主場） G5* 4 月 28 日（週二） 時間未定 丹佛（金塊主場） G6* 5 月 01 日（週五） 時間未定 明尼蘇達（灰狼主場） G7* 5 月 03 日（週日） 時間未定 丹佛（金塊主場）

丹佛金塊：高原主場優勢與頂級內線雙塔

明尼蘇達灰狼：防守之師與蘭德爾的強硬進攻

金塊：莫瑞 (Jamal Murray)



金塊能否在系列賽佔得先機，莫瑞的外線穩定度至關重要。身為大場面球員，莫瑞在季後賽的得分爆發力是金塊撕裂灰狼防線的最佳武器。面對灰狼優質的後場防守，莫瑞能否與約基奇維持高品質的二人轉配合，並在第四節挺身而出扮演關鍵先生，將決定金塊主場的勝負。



▲金塊能否在系列賽佔得先機，明星後衛莫瑞(Jamal Murray)的外線穩定度至關重要。面對灰狼高大的防守陣容，莫瑞能否與約基奇維持高品質的二人轉配合，並繼續在關鍵時刻挺身而出，將決定金塊的走向。（圖／美聯社／達志影像）

金塊能否在系列賽佔得先機，莫瑞的外線穩定度至關重要。身為大場面球員，莫瑞在季後賽的得分爆發力是金塊撕裂灰狼防線的最佳武器。面對灰狼優質的後場防守，莫瑞能否與約基奇維持高品質的二人轉配合，並在第四節挺身而出扮演關鍵先生，將決定金塊主場的勝負。 灰狼：蘭德爾 (Julius Randle)



蘭德爾必須發揮其強壯的身體素質在禁區對金塊造成傷害。在麥丹尼爾斯缺陣的情況下，蘭德爾不僅要負擔得分重任，更要在防守端抗衡金塊強壯的鋒線。他的情緒穩定度與進攻選擇，將是灰狼能否下剋上的關鍵。



▲灰狼前鋒蘭德爾（Julius Randle）必須發揮其強壯的身體素質在禁區對金塊造成傷害。在麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）無限期缺陣的情況下，蘭德爾不僅要負擔得分重任，更要在防守端抗衡金塊強壯的鋒線。（圖／美聯社／達志影像）

約基奇與戈貝爾的禁區肉搏戰： 這是一場進攻天才與防守大閘的極致對決，戈貝爾能否單防限制約基奇的傳球視野，將直接影響金塊整體的進攻節奏。



莫瑞的得分爆發力： 金塊需要莫瑞維持「季後賽模式」的高效率得分，特別是在面對灰狼強悍的肢體接觸時，他的穩定產出是金塊的定心丸。



蘭德爾的戰術執行力： 灰狼需要蘭德爾展現出去年季後賽的成熟表現，甚至更上一層樓。不僅是得分，他在防守端的專注度以及對約基奇協防的時機，將決定灰狼能走多遠。



對戰回顧：例行賽金塊佔據上風



回顧本賽季例行賽的四度交鋒，金塊以3勝1負的戰績佔據優勢。儘管灰狼在最後一次交手中成功在丹佛帶走勝利，但整體而言，金塊在面對灰狼的高壓防守時，於關鍵球的處理上顯然更為老練。



對戰日期 比分結果 勝隊 2025.10.28 灰狼 114：127 金塊 丹佛金塊 2025.11.16 灰狼 112：123 金塊 丹佛金塊 2025.12.26 金塊 142：138 灰狼 丹佛金塊 2026.03.02 金塊 108：117 灰狼 明尼蘇達灰狼

賈馬爾·莫瑞 Jamal Murray (PG)





泰魯斯·瓊斯 Tyus Jones (PG)





布魯斯·布朗 Bruce Brown (SG)





小提姆·哈德威 Tim Hardaway Jr. (SG)





朱利安·斯特勞瑟 Julian Strawther (SG)





傑倫·皮克特 Jalen Pickett (SG)





克里斯蒂安·布勞恩 Christian Braun (SG)





史賓瑟·瓊斯 Spencer Jones (SF)





佩頓·沃森 Peyton Watson (SF)





小卡麥隆·強森 Cameron Johnson (SF)





齊克·納吉 Zeke Nnaji (PF)





亞倫·高登 Aaron Gordon (PF)





達隆·霍姆斯 DaRon Holmes (PF)





尼古拉·約基奇 Nikola Jokić (C)





尤納斯·瓦蘭丘納斯 Jonas Valančiūnas (C)





麥克·康利 Mike Conley (PG)





納肖恩·海蘭德 Bones Hyland (PG)





安東尼·愛德華茲 Anthony Edwards (SG)





唐特·迪文森佐 Donte DiVincenzo (SG)





阿優·多松姆 Ayo Dosunmu (SG)





傑倫·克拉克 Jaylen Clark (SG)





泰倫斯·夏農二世 Terrence Shannon Jr. (SG)





凱爾·安德森 Kyle Anderson (SF)





喬·英格斯 Joe Ingles (SF)





朱利安·菲利普斯 Julian Phillips (SF)





朱利葉斯·蘭德爾 Julius Randle (PF)





傑登·麥丹尼爾斯 Jaden McDaniels (PF)





瓊·貝林格 Joan Beringer (PF)





魯迪·戈貝爾 Rudy Gobert (C)





納茲·里德 Naz Reid (C)





隨著NBA 2025-26 賽季例行賽正式落下帷幕，西區季後賽首輪另一組備受矚目的對決，莫過於排名第三的對陣第六種子。這是一場季後賽傳統強權與防守強隊的頂尖較量，雙方在前年季後賽曾有過激烈的交手，如今再次相遇，金塊隊期盼藉由約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）的穩定連線捍衛丹佛高原；而前次季後賽碰頭獲勝的灰狼隊，與前年不同的是在引進蘭德爾（Julius Randle）後，試圖以更強硬的鋒線陣容在進攻端有所突破，這組系列賽預計將是一場充滿身體對抗的長盤大戰。金塊隊本季展現了絕佳的成熟度，約基奇依然是全聯盟最具破壞力的進攻發動機。金塊的核心優勢在於先發陣容的默契與戰術執行力，尤其在丹佛高原的主場環境下，他們的傳切配合幾乎無往不利。而的加入讓金塊在禁區防護與籃板上更具優勢。側翼方面，補進了與老將，讓金塊的外線火力與拉開空間的能力顯著提升。然而，金塊的隱憂在於替補深度的不穩定，若先發球員陷入犯規麻煩或體能拉警報，能否抵擋住灰狼隊的輪番衝擊將是關鍵。灰狼隊維持了頂尖的防守體系，由愛德華茲（Anthony Edwards）與戈貝爾（Rudy Gobert）構築的內外防線極具威懾力。。相比兩年前的陣容，如今在有了蘭德爾後，灰狼在進攻端多了一名能自主持球破壞的強力點。然而，灰狼的隱憂在於，這讓他們在限制金塊側翼時會顯得吃力。灰狼必須仰賴愛德華茲在進攻端爆發，並寄望戈貝爾與里德能限制住約基奇的傳導。2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：