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▲盧秀燕在起駕拜禮找回主場優勢，穩站C位，不諳繁複步伐的劉世芳只能站在她後方。（圖／台中市政府提供，2026.04.17）

進香旺季到來，各大宮廟成為政治人物曝光主場，號稱全國最久遶境的台中「旱溪媽」樂成宮媽祖今天起駕，內政部長劉世芳、台中市長盧秀燕雙雙登場，全力拉抬下屆市長藍綠參選人江啟臣、何欣純聲勢。兩位母雞致詞時一個感謝媽祖普降甘霖、一個期待年年晴空萬里。即使小雞中途離場，母雞們仍拚到最後，一起配合女轎班扶轎出巡。台中市宗教界兩大盛事旱溪媽、大甲媽遶境都在今（17）日起駕，不僅政治人物忙著大拚場，在地的立法院副院長江啟臣、立委何欣純也將兩度同框。位於舊市區的樂成宮，是年輕人熟悉的中部月老廟，主神旱溪媽21天內將遶境18庄11行政區，號稱全台最久。今年除了市長盧秀燕、江啟臣、何欣純3張老面孔，內政部長劉世芳也參加。今天藍營的盧秀燕和江啟臣都穿白襯衫，綠營的劉世芳與何欣純都穿淺粉外套，相當壁壘分明，典禮進行時兩位母雞各據樂成宮董事長何敏誠兩側，小雞則緊貼一旁。何敏誠致詞後，邀請盧秀燕、劉世芳致詞，兩人先是推辭一番，何敏誠只好做罷，但司儀堅持依例市長應該講話，於是盧秀燕簡短地說，旱溪媽祖是「雨水媽」，4月初德基水庫的水量才5成，經過媽祖惠賜甘霖，雨後一度達到72%，感謝媽祖保佑地方與信眾，台中這個月用水沒問題了。接著劉世芳也講話了，她表示自己代表內政部來參拜，祝福每年遶境都能像今天一樣晴空萬里、風調雨順國泰民安，並祈求媽祖保佑台中成為亮麗城市。接下來的起駕儀式，盧秀燕、劉世芳、何敏誠擠在轎前，江啟臣和何欣純仍是分立兩側，但江啟臣中途向盧秀燕咬了一下耳朵，見盧秀燕點頭便離場，4分鐘後何欣純也默默在人群中消失，何敏誠則退到一場指揮全局。起駕拜禮時，轎前只剩盧、劉二人和一群女轎夫，成為名符其實的娘子軍。起駕拜禮是樂成宮的特色，轎班的女轎夫必須踩踏「大小禮步」，以輕柔但流暢的步伐向眾仙佛行三進三退的拜禮，表達辭行之意，藉此展現媽祖慈悲溫柔的形象。此儀式是全場嬌點，年年參加的盧秀燕早已駕輕就熟，跟著節奏時而前進、時而後退，此時劉世芳只好退到盧秀燕後方，力求跟得上腳步，不過她毅力驚人，一路撐到出了廟埕、盧秀燕和廟方正式換手時才離開。