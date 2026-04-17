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效力於洛杉磯道奇隊體系的19歲台灣強打新星柯敬賢，在經歷延長春訓與7天傷兵名單的調整後，今（17）日正式迎來本季在1A 的初登場。柯敬賢首戰便展現出被譽為「台灣賈吉」的恐怖怪力，單場擊出2支安打，其中包括一支中外野平飛二壘安打，宣告強勢回歸。柯敬賢今日在面對科羅拉多洛磯隊 1A（Fresno Grizzlies）的比賽中，擔任先發左外野手第6棒。2局下半迎來本季首個打席，他在糾纏至好球數後，精準鎖定球路擊出中外野平飛二壘安打，開季首打席便是長打，隨後並靠著隊友安打前進至三壘。4局下半，柯敬賢雖挨了一記觸身球上壘，所幸身體並無大礙繼續留在場上。6局下半，他再度展現擊球天賦，擊出中外野平飛一壘安打，達成單場雙安演出。總計今日柯敬賢3打數2安打，單場打擊率高達.667，長打率更是驚人的1.000。柯敬賢去年在亞利桑那新人聯盟（ACL）繳出打擊率.367、上壘率.487、攻擊指數（OPS）1.026的鬼神成績單，震撼美職體系。雖然季中升上 1A 後一度面臨撞牆期（OPS僅.636），但球團對其發展仍抱持極大信心。在最新的大聯盟官網道奇農場新秀排名中，柯敬賢名列第15位。球探報告指出，柯敬賢的打擊策略相當成熟，極少追打壞球，並預測他未來在職棒賽場單季能產出20至25支全壘打。儘管體格壯碩，但他的協調性出色，並具備優異的臂力，被看好未來能勝任右外野手的重任。