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近日社群上瘋傳，運動部長李洋抓到協會浮報3億經費，所以前一陣子才有一波攻擊李洋的，更點名各運動協會理事長的國民黨人物，其中指出國民黨前副主席連勝文曾是「中華奧林匹克委員會委員」。連勝文今（17）日氣到提告「這群低智商的爛鳥人」，更要將賠償金全數捐出，「我從沒擔任過奧林匹克委員會的委員」。連勝文在臉書表示，為什麼綠營網軍要做爛人，搞抹黑、造謠誹謗這些壞事，都做得這麼不認真呢？是因為去年的大惡罷結束後，主子們付的錢少了嗎？還是這些自己稱自己為鳥的人，大腦真的比鳥還小嗎？要修理人好歹要查證些基本的事實吧？連勝文說，他從來沒有擔任過奧林匹克委員會的委員，不是不想而是沒有，這個最簡單的資訊只要上網查就知道了，為什麼想做壞事還可以懶成這樣子，連基本的查證都不做？連勝文續道，在他擔任中華民國霹靂舞協會理事長期間，霹靂舞協會是一個全民間的團體，他只有自己掏錢、要不然就是到處化緣，尋求企業贊助，而真正與政府對口、直接受體育署（現運動部）補助的是中華民國舞蹈總會！為什麼連這些最簡單的關係都不查證？更重要的是從2022年1月開始，他因打籃球受傷，無法再breaking了，就已經把理事長的位置交棒給其他年輕人了。連勝文痛斥，為什麼這些簡單的資訊，當權者所豢養的鷹犬及鳥人都不去查一下呢？難道當權者花政府的錢是在養一群白癡嗎？因此，他決定控告這群低智商的爛鳥人，而由此獲得的賠償金，將全數捐給中華民國國小體總、中華民國少年籃球協會、中華民國霹靂舞協會以及若下任理事長非民進黨籍的中華民國籃球協會！若有其他執政者豢養的鷹犬及鳥人願意共襄盛舉，他絕對歡迎。