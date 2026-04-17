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休士頓太空人隊本季開局雖然陷入6勝10敗的泥淖，且牛棚防禦率（ERA）一度敬陪末座，但在這片慘澹中，台灣投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）卻投出了令人驚豔的表現，每局被上壘率（WHIP）僅有「0.86」，ERA降至2.31。在今（17）日對戰科羅拉多洛磯隊的比賽中，鄧愷威後援兩局無失分，一度讓對手五上五下，被美媒與球評盛讚為當前太空人牛棚中唯一的亮點。鄧愷威今日在第8局球隊落後1分時披掛上陣。他展現了極佳的控球與投球節奏，第8局僅用7球就連續解決3名打者，讓對方三上三下。進入第9局，鄧愷威持續展現統治力，利用時速達95英里的四縫線速球與犀利的橫掃球壓制打者，一度完成跨局五上五下。總計鄧愷威今日後援2局，僅被擊出1支零星安打，無保送、無失分，用球數21球中有多達18顆好球，好球率（Strk%）高達85.7%。更驚人的是，他面對的7名打者中，就製造了5個滾地球出局。目前他的每局被上壘率（WHIP）來到極其銷魂的0.86。《運動畫刊》針對太空人近期低迷的戰績進行點評時指出，雖然太空人牛棚目前因主力受傷導致防禦率表現是全聯盟最差，但從舊金山巨人隊體系找來的鄧愷威卻是意外的驚喜。報導稱：「鄧愷威在太空人隊牛棚中是唯一的亮點，在哈德（Josh Hader）與索沙（Bennett Sousa）歸隊前，他在6場出賽中展現的壓制力和防禦率表現，證明球團這次的豪賭獲得了巨大的回報。」除了鄧愷威的精采表現，《運動畫刊》也點出太空人進攻端表現好的球員。強打阿爾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）開季繳出242 wRC+與1.255 OPS的「外星人」等級數據，打擊策略明顯進化；而去年排名第一的新秀史密斯（Cam Smith）也在本季迎來爆發，目前的打擊三圍提升至.286/.375/.518，並跑出3次盜壘。雖然太空人今日以2：3惜敗，但鄧愷威在後段局數展現出的「滾地球製造機」特性，無疑為兵疲馬困的太空人牛棚注入一劑強心針。賽後鄧愷威的自責分率降至2.31，其穩定的內容已逐漸站穩球隊在關鍵時刻的後援角色。