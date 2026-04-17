NBA 2025-26賽季季後賽首輪即將開打，東區第3種子紐約尼克將對上第6種子亞特蘭大老鷹，尼克連續兩年以東區第3種子進軍季後賽。老鷹則是睽違2年後重返季後賽，尼克整體陣容依舊整齊，而老鷹在「新鷹王」強森（Jalen Johnson）的帶領下，將迎來新篇章。
2026NBA季後賽「尼克VS老鷹」賽程資訊
開打時間： 2026年4月19日（週日）上午06:00（台灣時間）
比賽地點： 麥迪遜廣場花園（紐約）
2026 年NBA東區季後賽對戰組合
底特律活塞VS東區第8種子（黃蜂、魔術）
克里夫蘭騎士VS多倫多暴龍
紐約尼克VS亞特蘭大老鷹
波士頓塞爾提克VS費城76人
2026年NBA季後賽「尼克VS老鷹」戰力分析
紐約尼克：進攻依舊穩定 防守也是聯盟前段班
尼克的進攻效率排名聯盟第3，布倫森（Jalen Brunson）場均26分、6.8助攻，是尼克的絕對大腦。布倫森中距離單打與節奏掌控，在季後賽的高壓防守下依然是尼克最可靠的得分手段。唐斯（Karl-Anthony Towns）解決了尼克過去禁區缺乏進攻威脅的問題，並能與布倫森進行高效的擋拆與外彈（Pick and Pop）阿努諾比 (OG Anunoby)、布里奇斯 (Mikal Bridges) 與哈特 (Josh Hart) 組成的防線是所有進攻球員的惡夢。三人能無限換防，防守也極具侵略性。
亞特蘭大老鷹：後崔·楊時代 老鷹能否再次征服紐約
2020-21賽季老鷹曾在季後賽首輪淘汰尼克，同時也讓崔·楊（Trae Young）成為尼克球迷公敵，時過境遷崔·楊本季被交易至華盛頓巫師，老鷹也正式翻開新篇章。強森入選全明星，場均繳出22.5分、10.3籃板與7.9助攻的準大三元數據。他是球隊的實質組織者，也是尼克隊最難防守的對位點。透過交易獲得的麥凱倫（C.J. McCollum）提供了關鍵的季後賽經驗與穩定外線，本季場均三分命中率接近40%，而庫明加（Jonathan Kuminga）也為老鷹提供鋒線衝擊力與得分爆發力。
關鍵球員對決：布倫森 vs. 強森
尼克：布倫森（Jalen Brunson）
不僅是紐約尼克的進攻箭頭，更演化成了球隊的「進攻引擎」。面對即將到來的季後賽，他的狀態與打法轉變將是尼克能走多遠的關鍵。數據顯示他每場比賽的觸球時間與運球次數均有所下降。他不再長時間持球單打，而是透過更快速的傳導與決策來撕裂防線。雖然中距離依舊是他的招牌，但他增加了三分線外的持球跳投（Pull-up 3s），這減輕了他切入禁區對身體造成的負擔。尼克本季刻意控制布倫森的出場時間，過去常見的「打滿40分鐘」情況大幅減少。這意味著他在季後賽將有更充沛的體能應付高強度對抗。
老鷹：強森（Jalen Johnson）
強森本季成為成為 NBA 歷史上第5位達成場均「20分+10籃板+7助攻」的球員，同時也宣告正式接下「鷹王」頭銜，強森這個賽季成為老鷹隊實質的進攻指揮官。在反擊中，他能抓下籃板直接發動快攻；在半場進攻中，他能利用體型優勢在低位吸引包夾後精準導球。同時他具備從1號防到5號的能力，場均1.2次抄截與強悍的籃板保護能力，是老鷹防守體系的核心。在例行賽對陣尼克時，他曾單場繳出20分、12助攻、9籃板與2阻攻的全面表現，證明他具備在硬仗中接管比賽的能力。
2026年NBA季後賽「騎士VS暴龍」觀戰重點
2026年NBA附加賽球員名單
尼克球員名單：
杰倫·布倫森 Jalen Brunson (PG)
卡爾·安東尼·唐斯 Karl-Anthony Towns (C)
OG·阿努諾比 OG Anunoby (PF)
米卡爾·布里奇斯 Mikal Bridges (SF)
喬許·哈特 Josh Hart (SF)
喬丹·克拉克森 Jordan Clarkson (SG)
邁爾斯·麥克布萊德 Miles McBride (SG)
米切爾·羅賓遜 Mitchell Robinson (C)
何塞·阿爾瓦拉多 Jose Alvarado (PG)
蘭德里·沙梅特 Landry Shamet (SG)
傑里米·索漢 Jeremy Sochan (PF)
泰勒·科萊克 Tyler Kolek (PG)
帕科姆·達迪耶 Pacôme Dadiet (SG)
奧列爾·胡克波蒂 Ariel Hukporti (C)
莫罕默德·迪亞瓦拉 Mohamed Diawara (SF)
凱文·麥卡勒 Kevin McCullar Jr. (SF)
迪倫·瓊斯 Dillon Jones (SF)
特雷·傑米森 Trey Jemison (C)
老鷹隊球員名單：
杰倫·約翰遜 Jalen Johnson (PF)
CJ·麥考倫 CJ McCollum (PG)
戴森·丹尼爾斯 Dyson Daniels (SG)
尼基爾·亞歷山大-沃克 Nickeil Alexander-Walker (SG)
奧涅卡·奧孔武 Onyeka Okongwu (C)
扎卡里·里薩謝 Zaccharie Risacher (SF)
喬納森·庫明加 Jonathan Kuminga (PF)
巴迪·希爾德 Buddy Hield (SG)
寇瑞·基斯珀特 Corey Kispert (SF)
加布·文森特 Gabe Vincent (PG)
喬克·蘭代爾 Jock Landale (C)
托尼·布萊德利 Tony Bradley (C)
穆罕默德·蓋耶 Mouhamed Gueye (PF)
阿薩·紐厄爾 Asa Newell (PF)
基頓·華萊士 Keaton Wallace (PG)
瑞傑·丹尼斯 RayJ Dennis (PG)
克里斯蒂安·科洛科 Christian Koloko (C)
凱松·吉爾伯特 Keshon Gilbert (SG）
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NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass。
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開打時間： 2026年4月19日（週日）上午06:00（台灣時間）
比賽地點： 麥迪遜廣場花園（紐約）
2026 年NBA東區季後賽對戰組合
底特律活塞VS東區第8種子（黃蜂、魔術）
克里夫蘭騎士VS多倫多暴龍
紐約尼克VS亞特蘭大老鷹
波士頓塞爾提克VS費城76人
2026年NBA季後賽「尼克VS老鷹」戰力分析
紐約尼克：進攻依舊穩定 防守也是聯盟前段班
尼克的進攻效率排名聯盟第3，布倫森（Jalen Brunson）場均26分、6.8助攻，是尼克的絕對大腦。布倫森中距離單打與節奏掌控，在季後賽的高壓防守下依然是尼克最可靠的得分手段。唐斯（Karl-Anthony Towns）解決了尼克過去禁區缺乏進攻威脅的問題，並能與布倫森進行高效的擋拆與外彈（Pick and Pop）阿努諾比 (OG Anunoby)、布里奇斯 (Mikal Bridges) 與哈特 (Josh Hart) 組成的防線是所有進攻球員的惡夢。三人能無限換防，防守也極具侵略性。
亞特蘭大老鷹：後崔·楊時代 老鷹能否再次征服紐約
2020-21賽季老鷹曾在季後賽首輪淘汰尼克，同時也讓崔·楊（Trae Young）成為尼克球迷公敵，時過境遷崔·楊本季被交易至華盛頓巫師，老鷹也正式翻開新篇章。強森入選全明星，場均繳出22.5分、10.3籃板與7.9助攻的準大三元數據。他是球隊的實質組織者，也是尼克隊最難防守的對位點。透過交易獲得的麥凱倫（C.J. McCollum）提供了關鍵的季後賽經驗與穩定外線，本季場均三分命中率接近40%，而庫明加（Jonathan Kuminga）也為老鷹提供鋒線衝擊力與得分爆發力。
關鍵球員對決：布倫森 vs. 強森
尼克：布倫森（Jalen Brunson）
不僅是紐約尼克的進攻箭頭，更演化成了球隊的「進攻引擎」。面對即將到來的季後賽，他的狀態與打法轉變將是尼克能走多遠的關鍵。數據顯示他每場比賽的觸球時間與運球次數均有所下降。他不再長時間持球單打，而是透過更快速的傳導與決策來撕裂防線。雖然中距離依舊是他的招牌，但他增加了三分線外的持球跳投（Pull-up 3s），這減輕了他切入禁區對身體造成的負擔。尼克本季刻意控制布倫森的出場時間，過去常見的「打滿40分鐘」情況大幅減少。這意味著他在季後賽將有更充沛的體能應付高強度對抗。
老鷹：強森（Jalen Johnson）
強森本季成為成為 NBA 歷史上第5位達成場均「20分+10籃板+7助攻」的球員，同時也宣告正式接下「鷹王」頭銜，強森這個賽季成為老鷹隊實質的進攻指揮官。在反擊中，他能抓下籃板直接發動快攻；在半場進攻中，他能利用體型優勢在低位吸引包夾後精準導球。同時他具備從1號防到5號的能力，場均1.2次抄截與強悍的籃板保護能力，是老鷹防守體系的核心。在例行賽對陣尼克時，他曾單場繳出20分、12助攻、9籃板與2阻攻的全面表現，證明他具備在硬仗中接管比賽的能力。
2026年NBA季後賽「騎士VS暴龍」觀戰重點
- 丹尼爾斯能否再鎖布倫森： 老鷹隊的丹尼爾斯（Dyson Daniels）被譽為「防守鎖匠」，他在例行賽中曾多次讓布倫森陷入低效。在1月的交手中，他限制布倫森單場投籃僅24投10中，甚至讓布倫森出現罕見的8秒違例。尼克勢必會透過頻繁的擋拆為布倫森製造空檔，但老鷹隊後場具備極佳的體型，這讓布倫森在切入與分球時的壓力倍增。
- 全能核心的正面交鋒：根據數據顯示，強森在受到高強度貼身防守時，單打效率會降至每回合0.77分。在季後賽，他必須證明自己不只是空曠戰場的快攻高手，更能穿透半場進攻的迷霧。尼克將派出聯盟最強的側翼大鎖阿努諾比進行全場貼防。阿努諾比本季在場時，尼克的淨勝分高達 +9.2。他的任務非常明確，利用強壯的身材干擾強森的傳球視線，並切斷他與底角射手群的聯繫。在兩人的直接對位中，阿努諾比曾將約翰遜的場均得分限制在18分以下，且強迫其出現更多失誤。
- 內線籃板球的制空權爭奪：羅賓森（Mitchell Robinson）與唐斯的組合在籃板保護上極具威脅。特別是羅賓森，他在例行賽對陣老鷹時場均能抓下10.5個籃板，包括4個進攻籃板，這為尼克創造了大量的二次進攻機會。老鷹隊雖然在側翼擁有高度，但中鋒位置相對單薄。歐克古（Onyeka Okongw）能否在唐斯與羅賓遜的輪番轟炸下守住籃下，並保護好防守籃板防止尼克打出快攻節奏，將是勝負的X因子。
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對戰日期
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比分結果
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勝隊
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2025/12/28
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尼克126：125老鷹
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尼克
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2026/1/3
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尼克99：111老鷹
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老鷹
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2026/4/7
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尼克108：105老鷹
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尼克
尼克球員名單：
杰倫·布倫森 Jalen Brunson (PG)
卡爾·安東尼·唐斯 Karl-Anthony Towns (C)
OG·阿努諾比 OG Anunoby (PF)
米卡爾·布里奇斯 Mikal Bridges (SF)
喬許·哈特 Josh Hart (SF)
喬丹·克拉克森 Jordan Clarkson (SG)
邁爾斯·麥克布萊德 Miles McBride (SG)
米切爾·羅賓遜 Mitchell Robinson (C)
何塞·阿爾瓦拉多 Jose Alvarado (PG)
蘭德里·沙梅特 Landry Shamet (SG)
傑里米·索漢 Jeremy Sochan (PF)
泰勒·科萊克 Tyler Kolek (PG)
帕科姆·達迪耶 Pacôme Dadiet (SG)
奧列爾·胡克波蒂 Ariel Hukporti (C)
莫罕默德·迪亞瓦拉 Mohamed Diawara (SF)
凱文·麥卡勒 Kevin McCullar Jr. (SF)
迪倫·瓊斯 Dillon Jones (SF)
特雷·傑米森 Trey Jemison (C)
老鷹隊球員名單：
杰倫·約翰遜 Jalen Johnson (PF)
CJ·麥考倫 CJ McCollum (PG)
戴森·丹尼爾斯 Dyson Daniels (SG)
尼基爾·亞歷山大-沃克 Nickeil Alexander-Walker (SG)
奧涅卡·奧孔武 Onyeka Okongwu (C)
扎卡里·里薩謝 Zaccharie Risacher (SF)
喬納森·庫明加 Jonathan Kuminga (PF)
巴迪·希爾德 Buddy Hield (SG)
寇瑞·基斯珀特 Corey Kispert (SF)
加布·文森特 Gabe Vincent (PG)
喬克·蘭代爾 Jock Landale (C)
托尼·布萊德利 Tony Bradley (C)
穆罕默德·蓋耶 Mouhamed Gueye (PF)
阿薩·紐厄爾 Asa Newell (PF)
基頓·華萊士 Keaton Wallace (PG)
瑞傑·丹尼斯 RayJ Dennis (PG)
克里斯蒂安·科洛科 Christian Koloko (C)
凱松·吉爾伯特 Keshon Gilbert (SG）
NBA 2025-26 賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass。