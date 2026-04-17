我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布倫森本季場均繳出26分是尼克近年來的進攻核心，他也將成為尼克首輪對上亞特蘭大老鷹的核心人物。（圖／美聯社／達志影像）

▲在崔·楊（Trae Young）離開老鷹後，強森（Jalen Johnson）成為老鷹的「 新鷹王」老鷹能否突破尼克強森將成為關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

丹尼爾斯能否再鎖布倫森： 老鷹隊的丹尼爾斯（Dyson Daniels）被譽為「防守鎖匠」，他在例行賽中曾多次讓布倫森陷入低效。在1月的交手中，他限制布倫森單場投籃僅24投10中，甚至讓布倫森出現罕見的8秒違例。尼克勢必會透過頻繁的擋拆為布倫森製造空檔，但老鷹隊後場具備極佳的體型，這讓布倫森在切入與分球時的壓力倍增。

全能核心的正面交鋒：根據數據顯示，強森在受到高強度貼身防守時，單打效率會降至每回合0.77分。在季後賽，他必須證明自己不只是空曠戰場的快攻高手，更能穿透半場進攻的迷霧。尼克將派出聯盟最強的側翼大鎖阿努諾比進行全場貼防。阿努諾比本季在場時，尼克的淨勝分高達 +9.2。他的任務非常明確，利用強壯的身材干擾強森的傳球視線，並切斷他與底角射手群的聯繫。在兩人的直接對位中，阿努諾比曾將約翰遜的場均得分限制在18分以下，且強迫其出現更多失誤。

內線籃板球的制空權爭奪：羅賓森（Mitchell Robinson）與唐斯的組合在籃板保護上極具威脅。特別是羅賓森，他在例行賽對陣老鷹時場均能抓下10.5個籃板，包括4個進攻籃板，這為尼克創造了大量的二次進攻機會。老鷹隊雖然在側翼擁有高度，但中鋒位置相對單薄。歐克古（Onyeka Okongw）能否在唐斯與羅賓遜的輪番轟炸下守住籃下，並保護好防守籃板防止尼克打出快攻節奏，將是勝負的X因子。

對戰日期 比分結果 勝隊 2025/12/28 尼克126：125老鷹 尼克 2026/1/3 尼克99：111老鷹 老鷹 2026/4/7 尼克108：105老鷹 尼克

NBA 2025-26賽季季後賽首輪即將開打，東區第3種子紐約尼克將對上第6種子亞特蘭大老鷹，尼克連續兩年以東區第3種子進軍季後賽。老鷹則是睽違2年後重返季後賽，尼克整體陣容依舊整齊，而老鷹在「新鷹王」強森（Jalen Johnson）的帶領下，將迎來新篇章。2026NBA季後賽「尼克VS老鷹」賽程資訊2026年4月19日（週日）上午06:00（台灣時間）麥迪遜廣場花園（紐約）2026 年NBA東區季後賽對戰組合2020-21賽季老鷹曾在季後賽首輪淘汰尼克，同時也讓崔·楊（Trae Young）成為尼克球迷公敵，時過境遷崔·楊本季被交易至華盛頓巫師，老鷹也正式翻開新篇章。強森入選全明星，場均繳出22.5分、10.3籃板與7.9助攻的準大三元數據。他是球隊的實質組織者，也是尼克隊最難防守的對位點。透過交易獲得的（C.J. McCollum）提供了關鍵的季後賽經驗與穩定外線，本季場均三分命中率接近，而（Jonathan Kuminga）也為老鷹提供鋒線衝擊力與得分爆發力。關鍵球員對決：布倫森 vs. 強森尼克：布倫森（Jalen Brunson）不僅是紐約尼克的進攻箭頭，更演化成了球隊的「進攻引擎」。面對即將到來的季後賽，他的狀態與打法轉變將是尼克能走多遠的關鍵。數據顯示他每場比賽的觸球時間與運球次數均有所下降。他不再長時間持球單打，而是透過更快速的傳導與決策來撕裂防線。雖然中距離依舊是他的招牌，但他增加了三分線外的持球跳投（Pull-up 3s），這減輕了他切入禁區對身體造成的負擔。尼克本季刻意控制布倫森的出場時間，過去常見的「打滿40分鐘」情況大幅減少。這意味著他在季後賽將有更充沛的體能應付高強度對抗。成為 NBA 歷史上第5位達成場均「20分+10籃板+7助攻」的球員同時他具備從號防到號的能力，場均抄截與強悍的籃板保護能力，是老鷹防守體系的核心。在例行賽對陣尼克時，他曾單場繳出的全面表現，證明他具備在硬仗中接管比賽的能力。對戰回顧：尼克本季在例行賽與老鷹交手三次，並拿下2勝1敗的戰績，且兩勝都是在老鷹主場拿下，但兩場勝利分差都是三分。而老鷹唯一的勝場是在尼克主場拿下的，當時以12分之差大勝，證明球隊具備在麥迪遜廣場花園贏球的心理素質。在這三場交手中，布倫森平均得分超過25分，而老鷹的約翰遜則有兩場繳出準大三元的數據。Jalen Brunson (PG)Karl-Anthony Towns (C)OG Anunoby (PF)Mikal Bridges (SF)Josh Hart (SF)Jordan Clarkson (SG)Miles McBride (SG)Mitchell Robinson (C)Jose Alvarado (PG)Landry Shamet (SG)Jeremy Sochan (PF)Tyler Kolek (PG)Pacôme Dadiet (SG)Ariel Hukporti (C)Mohamed Diawara (SF)Kevin McCullar Jr. (SF)Dillon Jones (SF)Trey Jemison (C)CJ McCollum (PG)Dyson Daniels (SG)Nickeil Alexander-Walker (SG)Onyeka Okongwu (C)Zaccharie Risacher (SF)Jonathan Kuminga (PF)Buddy Hield (SG)Corey Kispert (SF)Gabe Vincent (PG)Jock Landale (C)Tony Bradley (C)Mouhamed Gueye (PF)Asa Newell (PF)Keaton Wallace (PG)RayJ Dennis (PG)Christian Koloko (C)Keshon Gilbert (SG）2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡線上收看：