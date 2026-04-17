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▲長榮航空與時尚潮牌Maison Kitsuné合作機上用品。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空在德國漢堡「國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會」中，獲得6項大獎。（圖／長榮航空提供）

機上服務用品對長途旅客而言十分重要。長榮航空分享，此次在德國漢堡「國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會」中，獲得6項大獎。包括「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」、「五星級過夜備品」和「最佳兒童包」等。長榮航空長榮航空提到，此次獲得的獎項，分別為極具權威及公信力的全球知名雜誌TravelPlus所舉辦的TravelPlus Airline Amenity Bag Awards，頒發「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」、「最佳機上盥洗用品(IDEOLOGY/TEAOLOGY)」、「最佳商務艙系列(Maison Kitsuné)」以及「五星級過夜備品」等4項殊榮。另外，加拿大專業航空雜誌PAX International舉辦的PAX Readership Awards也頒發了「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」和「最佳兒童包」等2項肯定。長榮航空認為，透過獎項認定，機上各項過夜備品不僅僅是「設計師作品」，更是真正符合旅客在長途飛行中的需求，並獲得了全球旅客的充分信任與好評迴響。長榮航空提到，機上服務用品不斷推陳出新，包括與時尚潮牌Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位，首次將皇璽桂冠艙過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質 rPET 布料製成。除此之外，此次獲獎的「最佳機上盥洗室用品」，長榮航空皇璽桂冠艙使用的是來自澳洲知名品牌IDEOLOGY；豪華經濟艙及經濟艙則使用義大利創新品牌TEAOLOGY。長榮航空提到，自台灣出發的航班也提供暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑，深受小朋友喜愛，內容包含互動遊戲書與記憶遊戲卡等趣味小物。