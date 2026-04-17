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台日關係應從民間友好走向制度化保障！今年3月WBC世界棒球經典賽期間，行政院長卓榮泰以私人身份赴日為台灣隊加油，卻因缺乏官方互訪法律依據而在國內引發爭議，此事件成為台日深化制度化合作的重要催化劑。日本幸福實現黨幹事長江夏正敏今（17）日親率18位議員與幹部來台，於立法院正式發表《日本版台灣旅行法》（即《台灣交流發展法》草案），民進黨立委蔡易餘等人也呼籲，台日關係邁向「制度化合作」新里程碑。日本幸福實現黨幹事長江夏正敏今親率18位議員與幹部來台，蔡易餘偕同台灣北社社長羅浚晅、開南大學副校長陳文甲、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、台灣教師聯盟理事長潘威佑等各界代表共同出席。江夏正敏表示，對於台灣高層赴日遭遇不愉快深感歉意，這也促使該黨思考立法解決方案。他強調，日台共享自由、民主與信仰，是「命運共同體」，必須建立法律基礎，幸福實現黨已率先提出《台灣交流發展法》草案，作為第一步，未來目標是推動日本版《台灣關係法》，逐步建構實質「日台同盟」。蔡易餘指出，WBC事件讓日本友人清楚看到，僅靠民間交流支撐的台日關係，在危機時刻容易失能，他感謝幸福實現黨的積極行動，並表示將全力支持此法案，盼促成台日官員常態化互訪與亞太戰略合作。他強調，「台灣的外交不能只消耗在充滿政治框架的兩岸拉扯，我們必須主動與理念相近國家建立制度性保障」。羅浚晅特別佩戴扶輪社50週年徽章出席，並表示，無論官方關係如何，台日民間感情始終緊密相連。他呼籲台灣應減少在政治框架中的消耗，轉而與日本進行「沒有前提、平等交流」的深化合作，並宣布近期將推動「台灣之友民主大聯盟」，串聯各界力量強化社會韌性。陳文甲從學術角度給予高度肯定，並指出，WBC事件凸顯「制度供給落後於現實發展」的問題，該草案能將台日「價值共同體」轉化為制度安排，降低政治風險，並強化印太安全架構的政治訊號。他建議日本朝野超越黨派，以國家戰略高度看待此提案。陳俐甫表示，幸福實現黨推動此法案，展現對深化台日交流的高度重視，令人振奮。他認為，台日除了持續強化政策、科技與安全合作外，也應在人道救援與災害互助等面向，建立更具體務實的合作機制。潘威佑則從教育角度指出，這部草案有助突破台日官方交流限制，為雙方政府互動建立穩定法律基礎，更能為下一代打造更開放、更有希望的未來，深化台日民主夥伴關係。