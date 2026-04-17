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▲吳霏（左）艾薇（右）認愛後，常常高調放閃，但艾薇被傳出介入曾薀帆感情，不過雙方都出面否認。（圖／艾薇IG@ivylee1912）

歌手吳霏認愛艾薇後時常甜蜜放閃，不料去年卻突遭爆艾薇是第三者，介入閨蜜曾薀帆與吳霏之間的戀情，但吳霏與艾薇雙雙否認。而近日曾薀帆接受訪問，否認了吳霏劈腿的傳聞，表示被吳霏提分手後，得知對方與自己閨蜜艾薇交往，艾薇也在事後主動約曾薀帆見面，並承認戀情，「她說沒有對不起我，覺得自己沒錯。」吳霏與曾薀帆於2022年分手後，被多次拍到與艾薇互動親密，進而爆發劈腿疑雲。而近日曾薀帆發行新單曲〈愛到你了嗎〉回歸歌壇，並提到了當年的戀情糾葛。據《ETtoday星光雲》報導，曾薀帆透露得知兩人交往後，感到非常崩潰，對好友艾薇也非常失望。艾薇事後也主動聯絡曾薀帆談話，「她說沒有對不起我，覺得自己沒錯」，表示對方沒有跟她道歉。對於艾薇的態度，曾薀帆則感到很無奈，表示自己也沒有覺得誰對誰錯，「但我是只要說出來，就會相信」。曾薀帆還提到當時分手後，艾薇還陪伴她度過情傷、幫她分析情變原因、跟她一起罵吳霏，不料之後兩人走在一起，雙重打擊讓她花了2年才走出情傷。不過曾薀帆也解釋自己當初並沒有說吳霏劈腿，只是說好友跟前男友在一起，不知道為何會被誤解，並大方為吳霏與艾薇獻上祝福。吳霏與曾薀帆於2022年分手，當時吳霏以「《全明星運動會3》壓力大，想一個人」為由提出分手。然而，不久後吳霏與艾薇多次被拍到互動親密，曾薀帆得知後也坦言受傷：「艾薇當時還安慰我，結果後來失去兩個朋友。」不料這段發言被解讀為吳霏劈腿。對此，吳霏也親上火線護女友，發聲駁斥：「我沒有劈腿，也沒有所謂『搶男友』的舉動。」並語帶保護意味表示：「如果流言開始傷害到我所愛的人，我不會再保持沉默。時間終究會留下最誠實的答案，也謝謝還願意相信的人。」艾薇也同步回應：「沒有的事情就是沒有，不需多說。」語氣冷靜但態度堅定。兩人雖未再提及曾薀帆，但明顯希望以正面態度止謠。而近日曾薀帆接受訪問，也否認了劈腿一說，讓這段戀情糾葛告一段落。