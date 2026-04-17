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馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama）2004年生，現年22歲成為新星，今年迎來季後賽生涯首秀，雖然肋骨挫傷仍有隱憂，但他對籃框的保護能力，會是馬刺獲勝的底氣。他能否克服「非100%」的體能磨損，將決定馬刺能否輕鬆繼續包持前段班好戰績。

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）迎來季後賽生涯首秀，近期受肋骨挫傷之苦。（圖／路透／達志影像）

拓荒者：德尼·阿夫迪（Deni Avdija）身為前鋒，碰撞能力十足，在附加賽上大砍41分、12助攻、7籃板，是球隊中難以被阻擋的得分核心。亞朱·哈勒戴（Jrue Holiday）則是具備奪冠經驗的老將，哈勒戴的防守判讀與領導力，恐強迫馬刺出現活球失誤，並在進攻端發揮經驗優勢，測試文班亞馬的防守邊界、抵擋馬刺的半場防守部署。

測試肋骨傷情： 拓荒者勢必會強迫文班亞馬參與大量掩護並在禁區進行身體碰撞，不過因為文班亞馬身上帶傷，拓荒者可能利用這點執行貼手防守，或產生更多身體碰撞，提升對抗強度。

板凳得分大戰： 馬刺先發極強但投籃深度可能不夠穩定，然而，拓荒者若能利用韓德森與夏普在第一、二節銜接段拉開分差，將迫使馬刺先發陷入必須打出完美籃球的極大壓力。

進攻籃板與二次進攻： 儘管226公分的文班亞馬身高驚人，能在禁區發揮極大優勢，若拓荒者克林根（Donovan Clingan）與側翼群能衝搶進攻籃板，創造額外回合，才能有效擊破馬刺禁區防守。

代理教練斯普利特的「馬刺DNA」： 代理主帥斯普利特曾在2010至2015年間，效力於馬刺，對馬刺體系瞭若指掌，其針對性的布防能否鎖死馬刺年輕組織者如卡索（Stephon Castle），防止馬刺建立節奏，會是比賽是否進入拓荒者擅長「田徑大賽」的一大關鍵。

波特蘭拓荒者在NBA附加賽首場就射下太陽，站穩西區第7種子。本月20日上午，他們將在季後塞首輪面對由「少年怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍、本季狂轟62勝的聖安東尼奧馬刺。這是一場拓荒者代理主帥斯普利特（Tiago Splitter）對陣前東家的復仇之戰，拓荒者德尼·阿夫迪（Deni Avdija）能否延續單場轟41分的手感火燙優勢，以及板凳球員的三分投射能力以下剋上呢？開打時間：2026年4月20日（週日）上午 9:00（台灣時間）比賽地點：聖安東尼奧馬刺主場（Frost Bank Center）馬刺自2月以來展現統治力，若不計對上金塊的比賽，馬刺已寫下30勝1敗的驚人戰績。核心文班亞馬以場均3.1次阻攻，構築「禁區禁飛」。雖然文班亞馬坦言肋骨傷勢未癒，但他仍是改變比賽走向的防禦錨點。馬刺的優勢在於建立穩定的防守節奏，並利用文班亞馬的身高優勢形成天然錯位。拓荒者憑藉年輕運動能力闖入季後賽，球隊擁有絕佳的防守長度，能透過老將哈勒戴（Jrue Holiday）與卡馬拉（Toumani Camara）干擾馬刺年輕後衛的傳球路徑。拓荒者最大的優勢在於深度，控球後衛韓德森（Scoot Henderson）與夏普（Shaedon Sharpe）帶領的板凳陣容，具備單場15分以上的爆發力，能趁馬刺輪替不穩時發動突襲，此外，主力德尼·阿夫迪即使身為前鋒，今年例行賽也有超過3成的三分球命中率。