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▲ 82歲的謝姓老婦人帶著20歲的孫子逛台大商圈，沒想到卻遭逢死劫。（圖／警方提供）

位於台北市中正區台大商圈周邊昨（16日）晚間7時許發生一起死亡車禍，一名82歲的謝姓老婦人帶著20歲的孫子，行經羅斯福路三段與辛亥路一段交叉口時，疑似為了趕搭公車，在號誌轉換之際違規闖紅燈穿越斑馬線，當場遭62歲游姓男子駕駛的商務車猛烈撞擊。謝婦遭撞飛後重摔倒地，經緊急送往鄰近的台大醫院搶救，最終仍因傷重宣告不治。據了解，謝婦昨（16日）晚間帶著孫子前往台大商圈周邊散步購物，行程結束後準備搭乘公車返回文山區的住處。兩人步行至事發路口時正逢交通號誌轉換，怎料，謝婦疑似為了趕車，突然急著衝上北側的行人穿越道，遭到沿羅斯福路三段由北往南直行的百萬商務車撞飛後倒地。孫子事後悲痛表示，當時阿嬤瞬間衝出去，他根本來不及將人拉住，隨後就目擊阿嬤遭逢意外。而家屬事後接獲噩耗趕往派出所，悲痛萬分。轄區警方與救護人員獲報趕抵現場，除了第一時間協助傷者送醫外，也依法對肇事的游姓駕駛實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值為0，排除酒駕情事。經警方初步調查，事故起因疑為行人違規闖紅燈穿越道路所致，但警詢後仍先將游男依過失致死罪嫌移送法辦。至於確切的肇事責任歸屬與詳細死因，將報請檢察官進一步相驗釐清。