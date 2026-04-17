中國四川省內江市資中縣，過去1週多的時間，頻繁發生地震，目前最大的一起是17日清晨6點22分的芮氏規模4.4，震源深度僅7公里，不少居民睡夢中直接被搖醒。由於近日該縣地震過於頻繁，讓人擔心是否為大地震來臨的前兆，對此專家則表示，震央附近沒有已查明的活動斷層。
綜合《界面新聞》等中媒報導，資中縣接連發生小型地震，引發當地及鄰近區域民眾熱議，資中縣應急管理局獲報，依上級黨委會政府安排及社會關切，進行相關工作，中國地震台網中心、四川省地震局亦開展應急處置，要求有關單位開展聯合會商，加強震情監測和震後趨勢研判並及時報告。
據內江市人民政府新聞辦公室消息，截至目前，資中縣尚未發現傳出有民眾因此受傷，或是房屋倒塌、基礎設施受損等情況，供水、供電、供氣及通訊網路均保持正常。
中國地震災害防禦中心高級工程師劉華國研判，該區域周邊地質褶皺發育過程中，應力局部調整會導致小型地震，結合地震發生的構造位置判斷，大震出現的可能性並不高，提醒資中縣的地震序列可能會持續一段時間，但應屬於正常的地質構造活動。
資中縣政府呼籲民眾，切勿過度恐慌，不信謠、不傳謠，平常做好防震準備，如排查高空墜物、地下空間等隱患即可。
資訊來源：中國國家地震科學數據中心
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據內江市人民政府新聞辦公室消息，截至目前，資中縣尚未發現傳出有民眾因此受傷，或是房屋倒塌、基礎設施受損等情況，供水、供電、供氣及通訊網路均保持正常。
中國地震災害防禦中心高級工程師劉華國研判，該區域周邊地質褶皺發育過程中，應力局部調整會導致小型地震，結合地震發生的構造位置判斷，大震出現的可能性並不高，提醒資中縣的地震序列可能會持續一段時間，但應屬於正常的地質構造活動。
資中縣政府呼籲民眾，切勿過度恐慌，不信謠、不傳謠，平常做好防震準備，如排查高空墜物、地下空間等隱患即可。
資訊來源：中國國家地震科學數據中心