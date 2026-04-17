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▲富邦悍將洋投威戈神開季狀況不佳，下二軍調整，總教練後藤光尊希望他能找回隨心所欲的控球。（圖／富邦悍將提供,2026.4.12）

▲富邦悍將本季啟用洋砲邦力多，代表一軍先發洋投僅2人，輪值全員應該要吃更多局數。（圖／富邦悍將提供,2026.3.30）

中華職棒富邦悍將開季至今拿下6勝5敗，暫時與統一7-ELEVEn獅排名第3，不過目前先發投手續航力、穩定度不足成為一大隱憂。悍將先發投手群目前僅能投49.1局，排名聯盟倒數第2，牛棚投手吃下48.2局高居聯盟第1，顯示出悍將對牛棚的高度依賴，慶幸的是，悍將牛棚還能控制住場面，防禦率3.51，拿下4勝1敗，勝率高達8成。本季選用洋砲邦力多（Luis Liberato），代表悍將先發群要吃下更多局數，若此問題無法改善，只要牛棚一垮，可能隨時會回到B段班。悍將目前雖以6勝5敗排名聯盟第3，但先發投手的續航力是最大的隱憂，悍將開季11場比賽，只有3場比賽的先發投手能吃滿6局，排名聯盟第5，只剩過樂天桃猿的2場。味全龍與統一獅開季有6場比賽先發投手能吃滿6局，一起並列第2，中信兄弟與味全龍則是以7場排名第1，但兄弟戰績卻是墊底。悍將目前共用了6名先發投手，分別是洋投威戈神（Aaron Wilkerson）、魔力藍（Shawn Morimando），本土李東洺、江國豪、游霆崴以及陳品宏，共投49.1局，防禦率4.74，拿下2勝4敗。洋投威戈神狀況不盡理想，3月29日對兄弟主投5局失2分，拿下勝投，不過4月5日對桃猿投5局失3分吞下敗投，4月12日先發對雄鷹則是遭到KO，僅投3局就失5分，累積防禦率6.92，日前遭下放二軍。李東洺目前出賽2場，本季初登板5局失2分、4月11日則是僅投3局就失掉5分退場，累積防禦率高達7.88；江國豪4月6日對兄弟先發僅投2.1局失4分，隨後便下二軍調整；游霆崴4月1日先發5局失4分，4月15日投6局無失分，是悍將本季首位投滿6局的土投，無奈打線沒幫忙，一路打到延長賽才分出勝負，悍將還是動用了不少牛棚人手。悍將先發輪值中，最穩定的莫過於魔力藍，開季連續2場比賽都投滿6局，給牛棚不少喘息空間。也因為悍將的先發投手幾乎都吃不滿6局，牛棚的負擔也加重，悍將目前11戰牛棚已經吃了48.2局，高居聯盟第1，不過都能將局面控制住，牛棚防禦率3.51排名第4，值得一提的是，悍將牛棚替球隊拿下4勝1敗，勝率高達8成。事實上，悍將本季決定採用洋砲邦力多，對先發輪值來說，本身就是不小的挑戰，悍將總教練後藤光尊4月12日賽前受訪時曾表示，希望陣中的先發投手群可以投更長的局數，是最重要的一點。此外，黃保羅、陳仕朋開季至今仍在二軍，黃保羅出賽1場投2局，陳仕朋暫時無出賽紀錄。