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底特律老虎（10-9，美聯中區第三）對戰波士頓紅襪（7-11，美東第四）

洛杉磯道奇（14勝4敗）vs 科羅拉多洛磯（7勝12敗）

大谷翔平能否延續好手感？ 希恩能否壓制洛磯打線？

投手群能否壓制道奇打線？ 打線誰能扛起火力輸出？

MLB賽程（台灣時間4/18）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月18日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上科羅拉多洛磯的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而洛磯則是推出費爾特納 (Ryan Feltner)，另外，台灣好手李灝宇傳出可能被叫上大聯盟，若屬於他最快將於老虎對紅襪的這場賽事中出賽。《NOWNEWS》也整理出本場比賽的觀戰重點、賽程和轉播時間。：波士頓；星期五，美國東部夏令時間晚上7:15：老虎：凱西·麥茲(1-1，防禦率3.94，每局被上壘率1.44，18次三振)；紅襪：蘭傑·蘇亞雷斯(1-1，防禦率5.02，每局被上壘率1.47，11次三振)：紅襪-128，老虎+106；大小盤為8分：底特律老虎將作客對戰波士頓紅襪，期盼能終止客場8連敗。紅襪整體戰績為7勝11敗，主場戰績3勝3敗。當紅襪在比賽中被擊出全壘打時，戰績為3勝8敗。老虎的客場戰績為2勝8敗，整體戰績為10勝9敗。當老虎在比賽中擊出8支或更多安打時，戰績為6勝3敗。星期五的比賽是兩隊本季首度交手。威利爾·阿布瑞尤為紅襪擊出4支二壘安打、1支三壘安打、3發全壘打及10分打點。威爾遜·康崔拉斯在過去10場比賽中34打數擊出13支安打，包含2支二壘安打、2發全壘打及9分打點。凱文·麥岡尼格爾為老虎擊出1發全壘打、獲得13次保送及8分打點，打擊率為.309。哈維爾·巴耶茲在過去10場比賽中33打數擊出11支安打，包含4支二壘安打、1發全壘打及4分打點。📍近紅襪：5勝5敗，打擊率.251，防禦率4.76，總得分比對手多4分老虎：6勝4敗，打擊率.249，防禦率3.77，總得分比對手多6分紅襪：約翰·歐維耶多：60天傷兵名單(手肘)，賈斯汀·史雷頓：15天傷兵名單(腹斜肌)，派翠克·桑多瓦爾：15天傷兵名單(手肘)，卡特·克勞福：15天傷兵名單(手腕)，崔斯頓·卡薩斯：10天傷兵名單(膝蓋)，羅米·岡薩雷斯：60天傷兵名單(肩膀)，坦納·豪克：60天傷兵名單(手肘)老虎：查克·麥金斯特里：逐日觀察(腳踝)，派克·米道斯：60天傷兵名單(頭部/手臂)，崔·史威尼：60天傷兵名單(肩膀)，賈斯汀·韋蘭德：15天傷兵名單(臀部發炎)，貝利·霍恩：15天傷兵名單(手肘)，里斯·歐森：60天傷兵名單(肩膀)，傑克森·喬比：60天傷兵名單(手肘)，特洛伊·梅爾頓：60天傷兵名單(手肘)，博·布里斯克：60天傷兵名單(鼠蹊部)📍比賽地點：庫爾斯球場📍比賽時間：台灣時間4月18日（二）早上08：40✅ 道奇觀戰焦點：打者天堂對打線利多 希恩能否投出壓制力庫爾斯球場的高海拔環境一向是打者天堂，這對道奇豪華的打線來說相對有利。大谷翔平本季已敲出5支全壘打，但近7場打擊率僅0.208，能否找回手感成為關鍵。而希恩本季出賽3場比賽，雖拿下2勝，但16局投球中丟了11分，防禦率是偏高的6.60，雖庫爾斯球場對於道奇打者是一大利多，但同時也有可能成為希恩的課題。📍觀戰重點：✅洛磯觀戰焦點：洛磯今年開季表現與過去幾季相比，明顯好上不少，目前團隊打擊率與防禦率都排在聯盟中段班，孟尼亞克（Mickey Moniak）目前已敲出5發全壘打，與托瓦（Ezequiel Tovar）是目前打線中手感最燙的兩位選手。📍觀戰重點：📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：華視：藍鳥 VS 響尾蛇緯來體育台：洛杉磯道奇 VS 科羅拉多落磯🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台