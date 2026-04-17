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效力休士頓太空人的鄧愷威，今（17）日主場對戰科羅拉多落磯隊比賽中後援登場，主投2局只被敲出1支安打無失分，除了再繳完美發揮外，生涯大聯盟累積出賽數達到20場，也超越羅嘉仁，成為史上出賽數第8多的台灣投手，而這份榜單出來後，鄧愷威稍早出賽後，達成生涯第20場出賽，超越羅嘉仁的19場，獨居台灣投手史上出賽數第8多，鄧愷威20場出賽分布，其中包含7場先發，本季出賽數8場，則已經追平去年整季成績。鄧愷威下一個追尋的目標是並列第6的王維中與李振昌，兩人大聯盟生涯都有47場出賽，接著是曹錦輝的57場。以鄧愷威本季出賽頻率來看，若維持後援出賽，再登板38場，最快本季就有望挑戰史上第4、倪福德的58場。至於台灣投手在大聯盟史上出賽數前3名，分別是王建民174場、郭泓志218場與陳偉殷的219場，儘管王建民出賽數僅位居第3，但卻是台灣史上在大聯盟最多勝的投手，總計68勝34敗、勝率高達6成67，第2才是陳偉殷的59勝。球迷看到王建民生涯9年累積的成績後，都紛紛回憶起2006、2007年洋基王牌時期、2季豪取38勝的傳奇時光，