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評論員重砲轟擊：從「洛城新王」到失望頂點

雷納德不打算離開 但要求「贏球陣容」

快艇管理層的難題：補強空間在哪？

隨著洛杉磯快艇在昨日的附加賽以121：126不敵金州勇士、正式無緣2026年季後賽後，這支曾經被寄予厚望的「銀河戰艦」再次走到了十字路口。外界對於快艇這幾年「雷聲大雨點小」的表現已失去耐心，知名籃球評論員萊特（Nick Wright）更直接在節目中痛批，快艇是2020年代全聯盟「最令人失望」的球隊。而面對失敗，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）不再沈默。據隨隊記者記者阿扎里（Tomer Azarly）報導，雷納德預計將在休賽期向管理層強力施壓，要求球隊進行有感補強。萊特在節目中毫不留情地指出，自2019年雷納德（Kawhi Leonard）高調加盟以來，外界的預期始終是奪冠，甚至當時有廣告宣稱洛杉磯迎來了「新的王者」，將其地位擺在詹姆斯（LeBron James）之上。「這一切可能在昨晚就畫上了句號。」萊特諷刺道：「這個時代他們的上限，竟然是2021年在沒有雷納德的情況下打進西決被淘汰；而在雷納德出賽時，最高點竟是次輪3-1領先被逆轉。這就是他們的極限表現，這顯然是這個時代最令人失望的球隊之一。」儘管球隊表現低迷，但根據快艇隨隊記者阿扎里的最新報導，雷納德目前並無離隊打算，他在洛杉磯的生活非常舒適。然而，這位兩屆FMVP對於勝利的渴求並未減退，預計他將在這個休賽期向快艇管理層施加巨大壓力，要求球隊進行實質性的戰力提升。據報導，雷納德對陣容名單提出了一系列具體的質疑與期望，包括加蘭（Darius Garland）等主要戰力能否穩定出賽，同時也迫切要求補進高大側翼來分擔他的防守壓力，並尋求一名移動速度更快、能適應現代球風且具備機動性的內線長人。對雷納德而言，贏球始終是最高優先級，若今夏補強無法到位，快艇的未來將更顯撲朔迷離。對快艇管理層而言，雷納德的施壓無疑是最後通牒。在連續幾年遭遇傷病困擾與戰績不佳後，球隊的資產與薪資空間已極度受限。若要滿足雷納德的要求，快艇勢必得在休賽期發動震撼全聯盟的大規模交易。「贏球始終是雷納德的最高優先級。」知情人士透露。如果管理層無法在今年夏天拿出令人滿意的補強清單，這支「洛城新勢力」的內部裂痕恐怕會進一步擴大。在新賽季啟動前，快艇必須先在辦公室內贏下這場事關未來核心去留的「保衛戰」。