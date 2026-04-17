我是廣告 請繼續往下閱讀

市場昨（16）日流傳一份由聯電高層發給客戶的內部公開信 預告將於下半年啟動晶圓代工價格調漲。受此漲價利多激勵，聯電今（17）日股價展現強悍爆發力，盤中一度狂飆逼近漲停，最高衝上74.8元，創下波段新高。根據流出的客戶信件內容顯示，聯電在信中向客戶說明，隨著2026年上半年營運步入軌道，公司觀察到包含通訊、工業、消費性電子以及最熱門的AI相關應用等多個領域，需求皆展現出極強的韌性。這股強勁的動能，已導致聯電整體產品組合的產能日益吃緊。為了確保能持續提供可靠且高品質的晶圓供應，聯電強調必須不斷投資於技術與產能擴充。然而，面對原物料、能源及物流等關鍵營運成本的持續攀升，聯電在信中正式宣布，將於 2026 年下半年實施晶圓價格調整（wafer price adjustment）。聯電也補充說明，具體的定價調整幅度，將綜合考量產品組合策略、產能協議以及雙方的長期合作關係。根據市場流傳，該漲價預告信由聯電全球業務資深副總經理（Oliver Chang）於4月16日正式發出。