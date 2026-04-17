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美國聯邦參議院外交委員會今（17）日公布4名議員聯名致函立法院長韓國瑜和朝野立委，希望立院通過軍購特別條例內容，更稱預期數周內將公布新一批軍售。對此，收到信的藍委牛煦庭說，軍購條例進入協商，下周國防部也會加強溝通再開專案報告，也還會有協商，大家依規定審查，美方有這樣的承諾獲善意，對推動軍購條例是有正面幫助的。日前訪台的美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、民主黨籍的羅森（Jacky Rosen）、共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis），今公布聯名致信給立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、民進黨立委陳冠廷、國民黨立委牛煦庭、民眾黨立委王安祥的內容，盼盡速通過軍購特別條例。信件內容指出，在和立法院、賴總統和其國安團隊會談中，也注意到一項對華府的一致要求：美國應履行承諾，包括尚待正式通知國會的對台重要防禦性武器軍售。包括反無人機裝備、整合作戰指揮系統及增強台灣空防的中程彈藥都在其中。美國國會全面致力推動即時向台灣交付關鍵戰力，預計進行中的軍售將在未來數週公布。信件內容強調，「我們主張延續去年12月宣布的歷史性110億美元對台軍售的同時，也請立法院通過國防特別預算，這不僅能採購美國裝備，也能加速本土不對稱戰力的生產。」收到信件的藍委牛煦庭則說，上次訪團來時他代表黨團接待，詳細內容無法多做說明，但黨團的擔憂、顧慮和立場，在這個場合本就可以交換意見，發價書到底有沒有來是國民黨評估版本非常重要的依據，收到這樣的信函，他個人用非常善意的角度期待，因為最後都要解決問題，軍購條例已經進入協商，國防部下周也將再開專報和立委溝通、同時韓國瑜院長也會再協商一次，大家就依規定審查，但美方有這樣的承諾、善意，想對於推動軍購條例會是有正面幫助的。