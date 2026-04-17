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前民眾黨主席柯文哲16日與妻子陳佩琪一同搭乘高鐵南下嘉義，隨後轉往雲林北港北辰派出所，參與白沙屯媽祖進香活動，柯文哲笑稱，最大的好處就是「沿路吃東西都不用錢」，一路上都有人提供，「這是我覺得最快樂的地方」。對此，作家蕭瑩燈狠酸，白吃的快樂，他已贏得17年以上的免費吃喝，而且即將兌現。談到進香經驗，柯文哲表示，無論是大甲媽祖或白沙屯媽祖，他過去都曾參與多次，甚至曾完整走完8天行程。他笑稱，參加進香最大的好處就是「沿路吃東西都不用錢」，一路上都有人提供，真的不用花錢，「這是我覺得最快樂的地方」。此外，柯文哲也感謝，這次短短幾小時行程中，就收到許多信眾與支持者提供的飲料與紀念品，可能需要用「麻布袋」才夠裝物資。蕭瑩燈表示，柯文哲跑去沾白沙屯媽祖進香的光，因為沿途都有信途免費提供吃喝，柯囚感受到自交保以來最強烈的快樂感，脫口對記者表示能一直白吃白喝，他感到很快樂。這讓蕭瑩燈不禁直呼：「白吃的快樂。」看著柯文哲這麼快樂，為他感到高興，同時也相信，往後他會更快樂，柯文哲已贏得17年以上的免費吃喝，而且即將兌現。網友也紛紛留言嘲諷「所以別人送的，拿的開心」、「貪出於他的本性⋯⋯」、「他準備真的吃免錢的了」、「貪婪的人，可悲！」、「進去吃飯免錢，還有好幾個億可拿⋯⋯」、「吃銅鐵慣了，食物應不習慣吧」、「以後不用拿麼辛苦蹭進香團了，土城就有了，天天免錢吃到飽」、「這個人就是忘恩負義，之前在土城也都吃喝免費，他也沒謝過賴祥德」。