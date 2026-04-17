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▲涉案的27歲陳姓男子不僅偷窺，甚至還做出疑似拿手機拍攝的舉動。（圖／警方提供）

新北市永和區昨（16日）晚間發生一起偷窺案件，一名27歲的陳姓男子涉嫌潛入民樂街一處民宅旁的防火巷，暗中偷窺一名15歲國三女學生洗澡，甚至還疑似做出偷拍的動作，犯案過程被PO到臉書社團「我是永和人」後，引發討論。轄區警方獲報後隨即擴大調閱周遭監視器，迅速掌握犯嫌身分，並於今（17日）上午循線前往陳男住處將其逮捕歸案。全案訊後警方將陳男依違反《性騷擾防治法》及《社會秩序維護法》移送新北地檢署偵辦。據了解，這起事件發生於昨（16日）晚間9時許，當時這名就讀國三的女學生正在住家一樓浴室洗澡。怎料，於洗澡過程中突然聽聞紗窗被移動的聲響。女學生驚覺有異便轉頭查看，竟與趴在窗邊偷窺的陳男直接對到眼，甚至還驚見對方拿出手機且燈光閃爍，疑似正在進行偷拍的動作。女學生見狀後，嚇得立刻躲到浴室角落，並大聲向外頭的父親驚恐呼救，女學生家屬聞聲上前痛斥，陳男見事跡敗露這才轉頭急忙逃離現場。事後查看防火巷監視器，發現身穿深色短袖、淺色長褲並揹著斜背包的陳男，犯案時不僅四處張望，還詭異地踮起腳尖拉開窗戶窺視，氣得將畫面PO上臉書社團「我是永和人」提醒在地鄉親。更有附近鄰居指認，陳男已非首次犯案，過去就曾有開窗偷窺女子如廁被抓包的紀錄。警方於今（17日）上午前往陳男位於永貞路的住處將其逮捕帶回，後續將進一步查扣手機，釐清其犯罪動機與確切偷拍影像流向。