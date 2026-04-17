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▲4月以來績效前十前之台股主動式ETF。（圖╱法人提供）

美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數連日飆漲，站上37000點之上的歷史新高，也帶動12檔台股主動式ETF飆翻天，四月來全面大漲二位數，績效前三強報酬率皆大幅超越加權指數1成以上，其中，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）大漲近3成，榮登四月台股主動式ETF績效王。根據台新投信官網顯示，台新台灣優勢成長主動式ETF（00987A）前十大成份股為台積電、台燿、旺矽、奇鋐、貿聯、雍智科技、台光電、台達電、創意、智邦，皆是今年來的強勢股，尤其更是四月以來帶動大盤勁揚的領頭羊，推升00987A創下亮眼的績效表現。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，雖然股市短線面臨美伊戰爭衝擊而大幅震盪，但就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在台股漲多技術性修正以及融資減肥後，將反映企業基本面回到常軌上。就總經面分析，在科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估，台灣AI相關供應鏈今年在高基期下仍保持20%至60%的盈餘高成長，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種，操作上，投資人可留意台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。