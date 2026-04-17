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洛杉磯道奇隊今夏以6900萬美元（約合新台幣22億元）重金簽下的頂級終結者迪亞茲（Edwin Díaz），在神隱5場比賽後終於露面並揭開缺陣真相。迪亞茲坦承，他在近期對戰德州遊騎兵隊的比賽中感到右膝不適，導致球速大幅下滑，甚至直言當時的速球「感覺是死的」。隨著道奇即將前往打者天堂科羅拉多，迪亞茲的傷情透明化讓洛城球迷暫時鬆了一口氣。迪亞茲自從上週五對戰遊騎兵隊救援失敗後，便未再登板。雖然總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前僅以「謹慎對待工作量」輕描淡寫，但迪亞茲今日親自證實，那次出賽後他感到了右膝不適。這正是他在2023年世界棒球經典賽（WBC）慶祝時受傷並動刀的同一個位置。「自從膝蓋受傷後，有時會感到一點虛弱。」迪亞茲向美媒坦言：「我知道有些不對勁，投球時球沒有從手中噴發出來的感覺。速球沒有生命力，它是死的。」統計顯示，當天他的速球均速僅95.5英哩，遠低於去年的97.2英哩，拿手的滑球也顯得平庸。在道奇與大都會本週的系列賽中，迪亞茲也與前東家老闆史蒂夫·科恩（Steve Cohen）碰面敘舊。科恩曾對迪亞茲季後選擇加盟道奇感到困惑，但迪亞茲表示兩人關係依然良好：「我們聊了很多家庭與近況，他理解這就是一門生意。我在紐約受到很好的對待，我們的溝通一直很順暢。」事實上，迪亞茲在本周的系列賽最終戰本已熱身完畢準備上陣，但道奇捕手新星拉辛（Dalton Rushing）敲出滿貫砲將比分拉開，讓羅伯斯決定繼續讓迪亞茲休息。對此迪亞茲開玩笑地說：「看到滿貫砲時我心情很複雜，因為我想上場投球啊！」對於終結者的狀況，道奇教練團保持高度警戒。羅伯斯強調，目前並不打算將迪亞茲放入傷兵名單（IL），但會採取「謹慎且輕量」的方式來評估他的出賽頻率。隨著道奇牛棚防禦率維持在國聯第四佳的3.24，球隊確實有本錢等待這位火球男找回狀態。迪亞茲信心十足地表示，他已經感覺回到正常水平，並準備好在接下來對戰洛磯隊的系列賽中重返投手丘。