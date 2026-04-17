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▲國內精神科名醫許景琦帶著中華民國國旗赴法參加ADI世界大會，並應邀上台發表英文版研究論文。（圖／許景琦提供）

▲法國停留期間，許景琦與來自全世界頂尖精神醫療團隊面對面溝通交流，分享台灣精神醫療領域成就，（圖／許景琦提供）

兩年一度，失智症領域指標盛會「阿茲海默氏症全球大會ADI」，16日在法國里昂登場，來自世界70多國千餘位醫療專業人員與會。台灣不僅以會員國身分參加，國內精神科名醫許景琦更帶著中華民國國旗到場展示，並應邀上台發表英文版研究論文，讓台灣優越醫療在國際舞台被看見。大會發表來自全球阿茲海默症最新研究與趨勢，來自台灣台中市的維新醫院許景琦院長，應邀在當地時間16日上午11時在大會發表國際期刊研究論文「抗發炎飲食跟阿茲海默氏症致死率的關係」，獲得廣大迴響。國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama特別撥冗聆聽，她指出，許景琦醫師從大數據來研究阿茲海默症與營養、飲食的關係，對於全球人類現正共同面臨的失智症威脅，具有重大的意義。至於如何從預防角度來改善、診斷、引起社會共同重視茲海默症疾病，也是國際阿茲海默症大會最重視的議題。許景琦醫師強調，他的研究證明，地中海型的飲食能夠預防阿茲海默氏症的進程（尤其是針對男性跟非西班牙裔的白人尤其顯著），對於醫療界在預防阿茲海默氏症也就是失智症致死率的方法，提供了非常具體的論述。許景琦院長也是以全英文發表醫學研究報告，他的演講會後也引起來自德國、香港、法國學者的興趣討論。許景琦院長此行也展現堅定愛國情懷，他特別帶來中華民國國旗在失智症協會現場展示，讓台灣醫療的優越性在國際舞台被看見巷。考量國際局勢與航程順利，他捨棄杜拜轉機，繞過戰火紛飛的波斯灣，改由上海轉機直飛到法國，耗時近15小時才平安完成這場「有驚無險」的旅程。除了在世界失智症大會發表英文演講外，許醫師也利用在法國停留期間，與來自全世界頂尖精神醫療團隊面對面溝通交流，分享台灣精神醫療領域成就，希望藉由此次研究成果的分享，提升台灣精神醫療領域的國際知名度，更能實質幫助失智者延年益壽，提高生活品質。