國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布勝出引發議論，更引爆藍委和黨中央的內鬨。今（17）早傳出中央黨部發出聲明，表示因參選人停權和互相攻擊爭議，考紀會認定有損形象，決議採徵召陶威中參選。不過考紀會主委張雅屏、組發會主委李哲華相繼跟《NOWNEWS今日新聞》駁斥此消息，直呼是假訊息。

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今早汐萬金地方傳出一份疑似中央黨部的公告，稱「有關新北市第11選區議員參選人民調，因參選人停權及互相攻擊爭議，經本黨考紀會認定有損本黨形象，決議改採徵召模式，本黨通過由陶威中同志代表參選。」

《NOWNEWS今日新聞》隨即向考紀會主委張雅屏求證，他則表示是假消息，「毫無所悉，考紀會沒有這樣認定的能力，如果被授權也不是考紀會」；組發會主委李哲華也說，「不可能，胡扯。這個又故意假消息，不可能這樣用。」

有北部藍委私下透露，確實聽到相關耳語，疑似因兩造開撕太嚴重，地方人士介入溝通協調，但可能只是小部分溝通，並未拍板。

陶威中是國民黨汐止黨部主委，此次也參加國民黨新北市第11選區（汐萬金）黨內初選，不過最終輸給蕭敬嚴、何元楷。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...