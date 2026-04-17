白沙屯媽祖進香今（17）來到第5日，今年報名人數突破46萬創新高，卻也頻傳香燈腳亂象與爭議。就有一名跟隨白沙屯媽祖進香將近10年的香燈腳表示，他過去都很期待這場年度盛事，但今年卻開始猶豫要不要參加，原因就是廟方變得商業化，以及部分香燈腳實在太沒素質又貪心，貼文曝光後吸引不少人認同。不過，也有信徒緩頰，今年其實99.9%的香燈腳都很禮貌、安靜，最重要的還是追隨媽祖那顆虔誠的心。
白沙屯媽祖進香變了？10年資深香燈腳嘆2敗筆：很不習慣
一名資深香燈腳日前在Threads上發文，表示自己跟著媽祖進香即將滿10年，以往對於這場年度盛事都感到非常期待與興奮，不過今年竟然開始猶豫要不要參加，原因並非不虔誠，而是不喜歡廟方逐漸變得商業化，「一堆人說大甲媽商業化，但這3年來白沙屯沒變商業化嗎。」
不只如此，過去許多香燈腳都是虔誠地跟著白沙屯媽祖進香，不過這幾年來卻有許多人是為了結緣品才參加，「很多人手上都提著好幾大包，還有用搶的，真的讓我看得很不習慣」，讓他對於是否要再次參與進香感到猶豫不已。
貼文曝光後，許多網友也認同留言，「同感！！去年就已經變了…前年感覺很震撼」、「我走九年了，明年要回歸大甲媽了，輪流走，心態就不會崩」、「已變成失去單純信仰的意義！變質的進香」。
但也有人直言，「越多人是為了結緣品才去，你更要去走，你要堅持初心去影響路上的其他人」、「進香是走自己的心態，報願不能報怨」、「這條路走久了就知道，變的從來不是媽祖，是人」。
99.9%香燈腳很優質！他看見白沙屯媽祖進香另一面：一年比一年好
另一方面，也有信徒在臉書粉專「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」中提到，其實今年99.9%的香燈腳都很優質，相較於前幾年結緣品被大量掃貨，今年大部分的信眾都是「安安靜靜、步伐快速、面帶微笑」，不拿取福食、結緣品，也會經常將「謝謝」、「辛苦了」掛在嘴邊。若有香燈腳真的需要結緣品，常常是說「一個就好、謝謝」。
該名信徒坦言，其實香燈腳的素質是一年比一年還要好。而白沙屯媽祖進香結束後，大家回歸日常生活，「化身為人間勇腳的香燈腳們，常常在日常生活中行善助人」，相信媽祖娘娘看到一定會感到很欣慰。
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一名資深香燈腳日前在Threads上發文，表示自己跟著媽祖進香即將滿10年，以往對於這場年度盛事都感到非常期待與興奮，不過今年竟然開始猶豫要不要參加，原因並非不虔誠，而是不喜歡廟方逐漸變得商業化，「一堆人說大甲媽商業化，但這3年來白沙屯沒變商業化嗎。」
不只如此，過去許多香燈腳都是虔誠地跟著白沙屯媽祖進香，不過這幾年來卻有許多人是為了結緣品才參加，「很多人手上都提著好幾大包，還有用搶的，真的讓我看得很不習慣」，讓他對於是否要再次參與進香感到猶豫不已。
但也有人直言，「越多人是為了結緣品才去，你更要去走，你要堅持初心去影響路上的其他人」、「進香是走自己的心態，報願不能報怨」、「這條路走久了就知道，變的從來不是媽祖，是人」。
99.9%香燈腳很優質！他看見白沙屯媽祖進香另一面：一年比一年好
另一方面，也有信徒在臉書粉專「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」中提到，其實今年99.9%的香燈腳都很優質，相較於前幾年結緣品被大量掃貨，今年大部分的信眾都是「安安靜靜、步伐快速、面帶微笑」，不拿取福食、結緣品，也會經常將「謝謝」、「辛苦了」掛在嘴邊。若有香燈腳真的需要結緣品，常常是說「一個就好、謝謝」。
該名信徒坦言，其實香燈腳的素質是一年比一年還要好。而白沙屯媽祖進香結束後，大家回歸日常生活，「化身為人間勇腳的香燈腳們，常常在日常生活中行善助人」，相信媽祖娘娘看到一定會感到很欣慰。
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