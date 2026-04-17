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▲《捍衛戰士 3》最初於2024年傳出正在籌備中，而今湯姆克魯斯（如圖）也點頭回歸。（圖／美聯社）

▲《捍衛戰士：獨行俠》成為方基墨（如圖）的大銀幕遺作，湯姆克魯斯去年公開哀悼好友。（圖／美聯社）

派拉蒙影業昨（16）日在一年一度的電影博覽會CinemaCon上，正式宣布好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）確定接演《捍衛戰士 3》（Top Gun 3），且該系列王牌製片傑瑞布洛克海默也將一同回歸，讓影迷興喜萬分。由約瑟夫柯金斯基執導的2022年大片《捍衛戰士：獨行俠》（《捍衛戰士》續集），續作最初於2024年傳出正在開發中，並由曾經和艾瑞克華倫辛格及克里斯多夫麥奎里共同編寫《獨行俠》劇本的艾倫克魯格擔任編劇，據美媒《Variety》報導，本系列男主角湯姆克魯斯如今也答應回歸《捍衛戰士 3》。回顧2022年新冠肺炎期間，許多戲院因為疫情依舊處於關閉的狀態，《捍衛戰士：獨行俠》成為當年現象級的賣座大片，該片以1.7億美元（約53億元新台幣）的預算在全球創下15億美元（約474億元新台幣）的票房紀錄，為當時陷入困境的電影院產業注入一劑強心針。湯姆克魯斯在1986年的《捍衛戰士》中首度飾演那位意氣風發的飛行員、「獨行俠」彼得米契爾，36年後，他在《捍衛戰士：獨行俠》中再次回歸，劇情主要描述彼得米契爾上校回到飛行訓練學校，教導一群新世代飛行員如何成功執行一項危險任務。《捍衛戰士：獨行俠》卡司除了湯姆克魯斯，還加入麥爾斯泰勒，格倫鮑威爾、莫妮卡巴巴羅、珍妮佛康納莉、喬漢姆、艾德哈里斯等人，值得一提的是，本片同時也是湯姆克魯斯在首集《捍衛戰士》中搭檔方基墨的遺作，方基墨在片中飾演「冰人」湯姆卡贊斯基，他在電影上映3年後因為肺炎病逝，享壽65歲。