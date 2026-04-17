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▲粉絲為了看張凌赫，直接把商場內外都擠滿。（圖／微博@七百里加急遞煎餅）

▲張凌赫在現場跟粉絲大合照。（圖／微博@筱依9）

中國男星張凌赫主演古裝劇《逐玉》爆紅後，晉升為許多人心目中的老公。而今（17）日，他現身深圳前海壹方城出席品牌活動，沒想到從前一晚開始，商場前就出現十幾排的排隊粉絲直接坐在門口等，一路從門口延續到街道轉角，人潮擠爆現場。而在張凌赫現身後，粉絲更是發出瘋狂尖叫，熱烈歡迎男神。張凌赫在今日現身深圳前海壹方城出席品牌活動，據悉，主辦單位因為怕人潮太多，事前並未公開通知活動資訊，還為了維護現場安全，安排了十幾位保全人員。但沒想到就算今天是上班日，還是引來大批粉絲到場朝聖。早在前一天晚上，商場外就排了十幾排的人龍，大批粉絲自帶板凳坐等男神到來。除此之外，商場內部也有滿滿人潮，為了安全，活動舞台被護欄圍起，而舞台旁邊從一樓到高樓層的走廊、手扶梯前等，都聚集了大批粉絲，一旁的商家店裡則都是一片黑、尚未開門，呈現極大反差。許多網友也拍下這震撼的一幕，驚嘆張凌赫的高人氣，「這人氣真的好頂！張淩赫這張臉站在哪里都是焦點啊」、「前海壹方城商場都沒有開門，外面的粉絲已經人山人海，太壯觀了。」《逐玉》播出後，張凌赫不僅成為微博演員影響力排行榜3月份冠軍，也是小紅書內娛男明星話題瀏覽量的第一名，抖音相關話題播放量更突破800億，讓張凌赫漲粉超過500萬，出道6年就成為紅遍全中國的男星。而《逐玉》殺青後，張凌赫僅休息2個月就拍新劇《這一秒過火》；緊接著在今年1月又開機拍攝古裝劇《歸鸞》，一路拍到4月才剛殺青。而這股不間斷進組的拚勁，也讓張凌赫成功登頂，成為當今陸劇圈不可撼動的頂流小生。