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▲松嶋菜菜子今年初主演的《米之女：國稅局資料調查課》，收視表現相當亮眼。（圖／friDay影音）

日本銀色夫妻檔反町隆史與松嶋菜菜子結婚25年，感情依然如膠似漆。近日兩人被直擊低調造訪香港旅遊，行程中不僅入住頂級四季酒店，反町隆史更展現霸氣寵妻的一面，一口氣花費近10萬港幣（約台幣40.3萬元）搶下全球缺貨、由BLACKPINK成員Jennie帶起的同款名牌包送給愛妻。根據港媒《星島日報》報導，反町隆史與松嶋菜菜子日前現身香港中環星級中菜廳，兩人以默契十足的黑白配裝扮亮相。夫妻倆與友人相談甚歡，一下深情對望、一下舉杯暢飲，老夫老妻的互動相當甜蜜。有目擊者透露，反町隆史這趟行程非常周到，不僅陪逛精品名店買單，更讓店方特別預留了連香港藝人都難以入手的Jennie熱門斷貨包款，寵妻不手軟。而松嶋菜菜子在旅途中笑容滿面，儘管旅遊期間夫妻倆婉拒粉絲合照以維護隱私，但恩愛之情依舊藏不住。事實上，2026年對這對夫妻而言別具意義，兩人在演藝工作上罕見地在日劇戰場隔空交鋒，松嶋菜菜子主演的《米之女：國稅局資料調查課》和反町隆史主演的《彈珠汽水猴子》，在1月先後開播，展開夫妻收視比拼。松嶋菜菜子主演的《米之女：國稅局資料調查課》，在傳統電視收視表現亮眼，平均收視維持在10.5%至11.2%，穩坐朝日電視台本季週四檔期冠軍。反町隆史主演的《彈珠汽水猴子》則是在數位串流平台的點擊量表現驚人，不僅突破1200萬次大關，更霸榜各大社群媒體，成為話題之作。而松嶋菜菜子先前曾在《米之女：國稅局資料調查課》的開播記者會，透露自己和老公的日常交流大多是「今天幾點回家」、「要在家吃晚餐嗎」，笑說就像是業務上的聯絡，但對話最後還是會對彼此說聲「一起加油啊！」大明星夫婦間平凡的互動卻閃瞎眾人。