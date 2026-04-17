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2026新竹市長選舉將近，民進黨中執會15日徵召前立委莊競程參選新竹市長，對戰現任市長高虹安；美麗島電子報董事長吳子嘉分析，綠營派出莊競程，某種程度就是要讓柯建銘派系在新竹自生自滅，甚至是「缺氧」，「高虹安應該會贏，輸的機會不大」，而雖然高虹安目前雖仍有官司在身，但輸的機會不大，應該會贏。雖然高虹安退出民眾黨，但新竹市被視為「藍白合」首個示範區，國民黨禮讓現任市長高虹安不推人選，雖然高虹安仍有司法案件在身，但「現在光準備程序，6個月到8個月都沒有問題」，法院審理涉及雙方攻防，不可能想快就快，要在選前以司法影響高虹安參選，資格並不容易。吳子嘉認為，如果民進黨讓林志潔親自投入選戰，選舉過程就會驅策地方動員，進一步鞏固前民進黨團總召柯建銘勢力；但如今民進黨改由莊競程出戰，比起翻轉高虹安選情，重點或許在壓縮柯建銘的地方活動空間，某種程度上就是要讓柯系在新竹「自生自滅」，甚至是「缺氧」。