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徐至琦赴陸經商 現況曝光改當「快樂投資人」

▲徐至琦（如圖）跑到中國經商，靠著努力和友人幫助投入手搖飲品牌，並擔任「茶與布朗」、東莞「廣品貿易」2間公司董事，不過今透露公司已經賣了。（圖／記者趙文彬攝影）

徐至琦將復出演藝圈 遭控詐欺計畫全打亂

徐至琦單身3年 親揭擇偶條件：一定要會滑雪

徐至琦曾奪下選美比賽冠軍，並連續二屆獲《FHM男人幫》雜誌評選「全球百大性感美女」，後來她憑著節目《康熙來了》走紅，2013年淡出演藝圈後，前往中國經商，躍升身價上億CEO。今（17）日久違露面，透露公司賣掉後如今成為「快樂投資人」，在台灣、日本及中國擁有共4間房產的她，笑說目前還沒財富自由，但生活相當充實且快樂，更透露考慮回歸演藝圈。徐至琦淡出演藝圈後，跑到中國經商，靠著努力和友人幫助投入手搖飲品牌，並擔任「茶與布朗」、東莞「廣品貿易」2間公司董事。不過今日她透露公司已經賣掉，現在成為投資人，熱愛滑雪的她時間變得更自由，可以到處去滑雪，語出驚人說：「幾乎沒有我沒滑過的地方。」徐至琦投資不少公司，像是外泌體、電商等等，淡出13年的她也考慮重返演藝圈，透露原因說：「到現在還有很多00後的人，在看我當年的康熙，引退這麼多年還有人會想（到我）。」坦言近期本來打算宣告復出，但因為遭網紅77姐指控滑雪詐騙，導致計畫全被打亂。從藝人變身商人的她，被問到是否財富自由？徐至琦笑說「沒有財富自由」，不過目前在台灣、日本及中國擁有4間房產，她表示因為沒有打算賣，所以沒去計算房子總價，但儼然已是小富婆。近日，徐至琦與網紅77姐因滑雪團產生金錢糾紛，讓她心力交瘁，單身2、3年的她更脫口：「我會因為這件事想找男友結婚，這樣不會遇到恐怖的人，我為什麽要單身？這是我自省的地方。」徐至琦透露擇偶條件說，對方有多少錢我不在意，但一定要會滑雪，上一任男友也是一起滑雪的雪友，至於分手原因？她直言「對方要去考滑雪教練，我不能接受，滑雪單板要牽著學生的手」。