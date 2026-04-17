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保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案，兒福聯盟社工陳尚潔被控無視剴剴被虐多處瘀傷，昨被判2年徒刑，藝人郁方質疑判太輕，並點名民進黨立委林月琴等人，引起網友質疑。對此，林月琴今（17）日也發聲明說明此事，並強調，他不是近期任何社工團體連署行動的發起人，也沒有參與撰寫。對於陳尚潔一審結果，郁方直呼「不管判幾年，對我們來講都是輕判」，並分享一張某基金會董事會名單截圖，特別標示林志嘉與林月琴，不過隨後有網友查證，該名單其實為「靖娟兒童安全文教基金會」的變更登記公告，非兒福聯盟董事資料，郁方則在留言區回應，稱「各大型社福團體的董事長董事都是這兩個人互相交互」；此外，郁方也進一步指稱，林月琴是串聯全國大學社工系的發起人。面對相關爭議，林月琴表示，謝謝這幾天所有批評、提醒與鼓勵他的朋友，他願意對話，也願意接受檢驗，他的立場很清楚，身為立法委員，他的職責是推動制度修正；身為社工，更在意的是，如何把傷痛轉化為前端預防，讓悲劇不要再重演。林月琴直言，台灣最可貴的，是民主社會裡每一種聲音都能被公開討論、被彼此尊重，他不接受把專業社工學術團體的自主性，說成是誰在背後操弄。「我公開的說，如果我有串聯任何連署行動，我一定會光明正大地說出來，掛上發起人，因為這沒有什麼好隱藏，也根本藏不住。事實是，我不是近期任何社工團體連署行動的發起人，也沒有參與撰寫！」林月琴提到，專業團體有其獨立判斷，這一點必須被尊重，沒有證據的指控，無助於釐清問題，他擔任的職務公開透明，都可以查證，任何移花接木的指控，都請要有節制，也不要牽連其他團體，他的作為都可以受到公評。林月琴強調，這段時間，他努力的，不是讓網路上的對立佔據公共討論，而是讓官方、學界、民間、專業團體與立法部門，展開更多公開而完整的對話。林月琴說，下週四他主持的衛福部專題報告，設定的就是要求政府正面回應脆弱家庭支持服務、兒少保護個案處遇、跨體系分工與服務銜接的漏洞。此外，各位看見的是，他這會期擔任衛環委員會召委，第一件事就是推動《兒少權法》的全面檢視，這部影響孩子各種權益面向的基本大法，已經15年沒有被徹底檢討，不能再等，他始終相信，真正的預防，不只是讓孩子活下來，而是讓每一個處在最弱勢處境的孩子，都能活得安全、健康、有尊嚴，也有未來。林月琴提到，社工，是守住社會安全網的重要力量，個案既然已進入司法程序，就應尊重司法，也相信法治國家有上訴與救濟機制，但在司法之外，社會更不能放棄追問，台灣的制度，是否已經把第一線專業放在一個過度脆弱、過度風險、卻又責任過重的位置？這不是護航誰，而是要避免下一個孩子、下一個第一線工作者，再次被同樣的漏洞吞沒。林月琴說，他一直在做的，就是把傷痛記在心底作為制度改革的起點，許多朋友給他的肯定，來自他一步一腳印的努力，看見他扎扎實實提出法案、全程參與審查，無論是強化收出養制度、修法保障安置兒少權益，或提升保母托育品質，這些都可以被社會檢驗。林月琴提到，今天早上和同事討論後續兒少保障工作時，他想到那些仍在艱難處境裡的孩子，還是忍不住掉下眼淚，不是因為被批評，而是因為著急，著急的是，還有很多事必須更快落實；還有很多孩子，不能再等，如果這場爭議，最後能讓社會更誠實地面對兒少保護、社工專業與制度責任，那麼他會繼續往前走，因為對他來說，孩子永遠比立場更重要。