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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布勝出引發議論，更引爆藍委和黨中央的內鬨。蕭敬嚴今（17）日一改昨日強勢態度，宣布退出國民黨新北市議員提名，，不會參與這次的市議員選舉，希望讓一切回歸平靜，「我不希望讓外界看我家鄉的笑話」。蕭敬嚴稍早在臉書宣布退出新北市議員提名，不參與選舉。他說，感謝汐止、金山、萬里的鄉親，黨內初選民調結果公布，讓蕭敬嚴以超過誤差範圍民調第一的姿態出線。顯示民眾都認為蕭敬嚴是最強、也最適合代表國民黨參選年底新北市議員選舉的候選人。更代表著鄉親選擇了正直與善良，勝過仇恨與霸凌。蕭敬嚴說，從參選開始，鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至。他昨日在受訪的時候就說，這自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段。現在他想大家一目了然。蕭敬嚴強調，加入國民黨、到投入選舉，希望的就是帶來正向的、良善的改變。希望國家、社會、黨，是溫和、理性、多元、包容、走中道的一個政黨。但如今卻因我的參選阻礙了某些人的路而造成紛擾，這並非我所樂見。甚至還對他所深愛的黨與老同事們進行攻擊與辱罵，這讓他覺得心痛。蕭敬嚴說，希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。不希望讓外界看家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱，「我們已經打了美好的一仗，更獲得鄉親的青睞肯定與光榮勝利。沒有你們就沒有我，也不會有民調的勝利。我已經沒有遺憾，請不用擔心我。如果大家有不捨，那就繼續努力，不讓有心人稱心如意。」