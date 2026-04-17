日本京都南丹市的11歲男童安達結希命案引發外界高度關注，37歲繼父安達優季於16日凌晨遭警方以遺棄屍體罪嫌逮捕，據調查相關人士透露，安達優季在被捕前的自願調查中，曾直言供稱是自己「勒住脖子將其殺害」。
根據《NHK》報導，調查相關人士透露，安達優季在被捕前已供稱是他勒斃安達結希，調查人員還發現，安達優季曾用手機在安達結希失蹤期間，搜尋如何棄置遺體的方法。警方研判，在安達結希死亡後，安達優季試圖找尋較不易被發現的棄屍方式。今（17）日上午，警方將安達優季的車輛從其住處運出進行調查，目前全案仍有諸多疑點有待釐清。
行車紀錄器影像也是故意刪除？
另外，根據《讀賣新聞》報導，調查相關人士透露，安達優季車上的行車紀錄器，在安達結希失蹤前不久的時段發生影像缺失的狀況，警方懷疑這是安達優季刻意停止錄影或事後刪除資料滅證。
調查人員指出，警方解析了安達優季3月23日之後的行車紀錄器影像。雖然確認當天早上安達優季曾開車前往學校，但影像紀錄出現缺失，此外，由於行車紀錄器只拍攝車外，車內並無影像紀錄，也未拍到安達結希的身影。
並且，警方還發現安達優季曾用手機搜尋行車紀錄器相關的資訊，警方研判，這可能是為了不留下事發當天的行車過程與影像證據，事先查詢如何停止錄影或刪除資料。
目前安達結希的死因尚未確定，但推測死亡時間為3月下旬，且警方認為3月23日早上當時安達結希仍然存活。至於之後到底發生了什麼事，尚待後續調查釐清。
我是廣告 請繼續往下閱讀
行車紀錄器影像也是故意刪除？
另外，根據《讀賣新聞》報導，調查相關人士透露，安達優季車上的行車紀錄器，在安達結希失蹤前不久的時段發生影像缺失的狀況，警方懷疑這是安達優季刻意停止錄影或事後刪除資料滅證。
調查人員指出，警方解析了安達優季3月23日之後的行車紀錄器影像。雖然確認當天早上安達優季曾開車前往學校，但影像紀錄出現缺失，此外，由於行車紀錄器只拍攝車外，車內並無影像紀錄，也未拍到安達結希的身影。
並且，警方還發現安達優季曾用手機搜尋行車紀錄器相關的資訊，警方研判，這可能是為了不留下事發當天的行車過程與影像證據，事先查詢如何停止錄影或刪除資料。
目前安達結希的死因尚未確定，但推測死亡時間為3月下旬，且警方認為3月23日早上當時安達結希仍然存活。至於之後到底發生了什麼事，尚待後續調查釐清。