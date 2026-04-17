可以翻倍花的小確幸又來了！台中市經發局長張峯源今日宣布，今年首波物調券將於4月24日至26日在台中107處兌換點發放，預計有35萬份，歡迎民眾再次用100元現金，把200元物調券帶回家，現賺一倍，也為在地商機注入活水！
今早經發局在台中市府文心樓舉辦物調券宣傳活動，由張峯源主持，市議員邱愛珊、劉士州到場相挺，攜手商圈以及產業故事館店家代表共同行銷物券。
張峯源表示，自112年首次推動物調券活動，立即獲得熱烈迴響。回顧三年推動成果，物調券政策帶動整體消費金額大幅成長，特別是在傳統市場、夜市、商圈店家及地方特色產業方面，顯著提升來客數與營業額，物調券整體回收率高達99.7%，顯示民眾參與踴躍、使用率極高，有效促進在地市集、商圈與產業發展。
此外，本次活動再次獲得台中市議會的支持，為擴大宣傳效益並提升政策能見度，議員熱情相挺擔任最佳代言人，攜手商圈以及產業故事館店家代表，共同行銷物調券，今日同步首播第一波全新廣告影片，透過影像宣傳來自各方的特色店家及攤商，都是大家不可錯過的重點場域，生動展現政策推動後的經濟活絡情形。
經發局說明，本次物調券再新增1處商圈，即是位於南區的「工學臺火商圈」，使用範圍更多元、受益群體更加擴大。發放期間為4月24日至4月26日(星期五至星期日)，上午、下午及晚上皆有不同類別場域發放，使用期限至4月30日，歡迎大家前往台中的市場、夜市、商圈等107處場域，將35萬份物調券領回家，以現金100元兌換200元物調券使用消費，每人每場域每日僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用。
經發局歡迎民眾來市仔、逛商圈，一起把200元花到最值得，讓在地小店熱起來、城市經濟旺起來！更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/3248394/post)查詢。
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經發局說明，本次物調券再新增1處商圈，即是位於南區的「工學臺火商圈」，使用範圍更多元、受益群體更加擴大。發放期間為4月24日至4月26日(星期五至星期日)，上午、下午及晚上皆有不同類別場域發放，使用期限至4月30日，歡迎大家前往台中的市場、夜市、商圈等107處場域，將35萬份物調券領回家，以現金100元兌換200元物調券使用消費，每人每場域每日僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用。
經發局歡迎民眾來市仔、逛商圈，一起把200元花到最值得，讓在地小店熱起來、城市經濟旺起來！更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/3248394/post)查詢。