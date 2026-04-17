藉由實境節目《黑白大廚》躍上國際舞台的韓國「港點女王」鄭智善主廚，對金門高粱酒的熱愛早已廣為人知，近期更親自來台拍攝環島料理節目，掀起社群討論熱潮。今50度以上金高總代理黑松公司特邀鄭智善主廚親赴金門酒廠儲酒坑道，憑藉其職人級的敏銳味蕾，在數百罈原酒中反覆品味，挑選出一款帶有地瓜甜香、韓式甜醬香氣的20年老甕酒，重磅推出全新的「魂酒金門高粱酒」。瓶身更特別印上專屬「靈魂編號」，展現料理職人魂與老酒魂的相遇證明。「魂酒金門高粱酒」4月15日起於7-ELEVEN及全家便利商店開放預購，並於黑松酒覓與全台酒類專賣店陸續上架，建議售價890元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。
百裡選一！鄭智善主廚親選單一批次老酒 解碼瓶身靈魂編號
在金門酒廠存放酒甕的坑道裡，光照、溫度、空氣流動，以及環境微生物等細微變化，都可能讓不同批次的每甕老酒發展出各自的風味調性；即便是置於同一個坑道、距離僅隔數公尺的酒甕，也可能孕育出天壤之別的風味，彷彿每一甕酒都擁有各自的靈魂。
黑松公司本次特邀以職人精神聞名的《黑白大廚》鄭智善主廚，跨海深入金門酒廠坑道，親自挑選屬於她的靈魂風味。鄭主廚長年站在料理第一線，對風味層次與口感結構有極高敏銳度。此次，她以精準的風味判斷能力，在數百罈高粱酒中反覆聞香、細細比對風味差異，在眾多老酒甕中，最終挑選出最能代表她職人精神的20年老甕酒，結合主廚獨到的風味見解，打造出單一批次的「魂酒金門高粱酒」。為彰顯每一瓶「魂酒金門高粱酒」皆出身同一坑道、同一甕酒的珍稀特色，瓶身上更打造了專屬的「靈魂編號」，不但證明它們都來自鄭智善主廚百裡挑一的那一甕老酒，這獨有的老甕酒身分證，也象徵一期一會來自同一靈魂的風味，使整批「魂酒」顯得更為稀缺而獨特。
二十年老甕酒驚現地瓜甜香、韓式醬料風味
在《黑白大廚》節目中以「拔絲地瓜」的功夫驚豔全球的鄭智善主廚，對甜感、火候與風味層次的細節掌握極為精準，讓她在風味判讀上有高敏銳度。鄭智善主廚也曾透露自己非常喜歡金門高粱酒，因為喝起來乾淨柔順，且和各種料理搭配都合適。也正因如此，她在選酒時格外重視酒體的平衡感與餐桌搭配性，期待挑出一款能傳遞個人料理語感的酒款。
本次親入坑道挑選的老甕酒，除了醇厚飽滿，更帶著主廚招牌菜「拔絲地瓜」的甜香氣息。「魂酒金門高粱酒」開瓶即是厚重的熟透麥芽糖甜香，結合麥麴香氣，揉合成一股甜酒釀氣息；待酒液逐漸甦醒，地瓜甜香會漸漸釋放，並帶有一絲焦糖與炒栗子的溫暖氣息。入口後，厚實卻不壓舌的酒體圓潤順喉；高粱的乾淨辛香與地瓜的甜潤以一股幽微的蜜感為引，融合得恰到好處。尾韻微辛中帶甜，糯米般的黏滑感與熟地瓜的回甘交織，猶如韓式甜醬的香氣令人回味無窮，是金門酒廠產品線中，首見帶有「韓式風味」的金門高粱酒。
對鄭智善主廚而言，酒就如同料理，風味不只是味覺的體現，更反映出挑選者的性格，承載當下的判斷與記憶。主廚也用一句話形容此次的選酒理念—「飲酒如見人」，即便無法親嚐鄭智善主廚的手藝，也能透過「魂酒金門高粱酒」來感受主廚對風味的理解與選酒眼光！象徵鄭智善主廚專業職魂的「魂酒金門高粱酒」4月15日起於7-ELEVEN及全家便利商店開放預購，並於黑松酒覓與全台酒類專賣店陸續上架，建議售價890元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團。
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在金門酒廠存放酒甕的坑道裡，光照、溫度、空氣流動，以及環境微生物等細微變化，都可能讓不同批次的每甕老酒發展出各自的風味調性；即便是置於同一個坑道、距離僅隔數公尺的酒甕，也可能孕育出天壤之別的風味，彷彿每一甕酒都擁有各自的靈魂。
黑松公司本次特邀以職人精神聞名的《黑白大廚》鄭智善主廚，跨海深入金門酒廠坑道，親自挑選屬於她的靈魂風味。鄭主廚長年站在料理第一線，對風味層次與口感結構有極高敏銳度。此次，她以精準的風味判斷能力，在數百罈高粱酒中反覆聞香、細細比對風味差異，在眾多老酒甕中，最終挑選出最能代表她職人精神的20年老甕酒，結合主廚獨到的風味見解，打造出單一批次的「魂酒金門高粱酒」。為彰顯每一瓶「魂酒金門高粱酒」皆出身同一坑道、同一甕酒的珍稀特色，瓶身上更打造了專屬的「靈魂編號」，不但證明它們都來自鄭智善主廚百裡挑一的那一甕老酒，這獨有的老甕酒身分證，也象徵一期一會來自同一靈魂的風味，使整批「魂酒」顯得更為稀缺而獨特。
二十年老甕酒驚現地瓜甜香、韓式醬料風味
在《黑白大廚》節目中以「拔絲地瓜」的功夫驚豔全球的鄭智善主廚，對甜感、火候與風味層次的細節掌握極為精準，讓她在風味判讀上有高敏銳度。鄭智善主廚也曾透露自己非常喜歡金門高粱酒，因為喝起來乾淨柔順，且和各種料理搭配都合適。也正因如此，她在選酒時格外重視酒體的平衡感與餐桌搭配性，期待挑出一款能傳遞個人料理語感的酒款。
本次親入坑道挑選的老甕酒，除了醇厚飽滿，更帶著主廚招牌菜「拔絲地瓜」的甜香氣息。「魂酒金門高粱酒」開瓶即是厚重的熟透麥芽糖甜香，結合麥麴香氣，揉合成一股甜酒釀氣息；待酒液逐漸甦醒，地瓜甜香會漸漸釋放，並帶有一絲焦糖與炒栗子的溫暖氣息。入口後，厚實卻不壓舌的酒體圓潤順喉；高粱的乾淨辛香與地瓜的甜潤以一股幽微的蜜感為引，融合得恰到好處。尾韻微辛中帶甜，糯米般的黏滑感與熟地瓜的回甘交織，猶如韓式甜醬的香氣令人回味無窮，是金門酒廠產品線中，首見帶有「韓式風味」的金門高粱酒。
對鄭智善主廚而言，酒就如同料理，風味不只是味覺的體現，更反映出挑選者的性格，承載當下的判斷與記憶。主廚也用一句話形容此次的選酒理念—「飲酒如見人」，即便無法親嚐鄭智善主廚的手藝，也能透過「魂酒金門高粱酒」來感受主廚對風味的理解與選酒眼光！象徵鄭智善主廚專業職魂的「魂酒金門高粱酒」4月15日起於7-ELEVEN及全家便利商店開放預購，並於黑松酒覓與全台酒類專賣店陸續上架，建議售價890元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團。