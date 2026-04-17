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為探討台灣當前在國防安全、能源政策與經濟發展之間所面臨的多重挑戰，《NOWNEWS今日新聞》於今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇。美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任Mark Montgomery強調，台美軍事交流無法直接溝通將是致命傷，而台灣必須展現出台灣是值得投入的盟友，他與美國哈德遜研究所資深研究員Michael Sobolik都強調，「川習會」台灣應該把國防預算提高3.5%，讓美國總統川普有應對中國國家主席習近平的籌碼。論壇上半場聚焦台灣國防戰略、軍購政策及台海局勢發展。美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任Mark Montgomery表示，美台之間最大的障礙在於「互通性」，現在雙方僅做到「去衝突化」，也就是確保彼此在同一區域行動時不會誤擊，但這在實戰中毫無意義。Mark Montgomery強調，真正的防禦實力由「技術、流程、人員」構成，在技術上，台灣與美國的通訊與武器系統無法直接溝通，這種「系統不相容」是致命傷；在流程上，美台大規模演習自1979年中斷後，直到2024年才在國會要求下恢復，整整虛度45年，導致雙方缺乏協同作戰的經驗；在人員上，雖然台灣的中階官員可以赴美受訓，但在更高階的互動上，還存在「不能穿制服」、「不能跟特定官員見面」等等為了不激怒北京設下的荒謬限制。對於台灣立法院仍未通過國防預算，Mark Montgomery也提出具體警告，台灣必須同時重視美國「對外軍售（FMS）」與「直接商業銷售（DCS）」，立法院若有人試圖拆分這兩者或阻礙DCS預算，將是極其愚蠢且會削弱台灣防衛能力的行為，台灣需要的是能立即提升戰力的技術，而不僅僅是等待漫長的政府軍售流程。Mark Montgomery直言，台灣的一切表現只有兩個觀眾，川普與習近平，台灣必須展現自己是「值得投入的盟友」，國防預算必須達到GDP的3%到3.5%，如果台灣不願意在預算上做出犧牲並展現自我防衛的決心，那麼台灣就沒有良好的未來。美國哈德遜研究所資深研究員Michael Sobolik表示，台美關係基礎非常強健且穩固，經濟上若沒有台灣，美國人將無法在半導體、高端技術與 AI 驅動的未來中獲得繁榮。而台灣的國防對第一島鏈的地緣政治至關重要，台灣若失守，將使中國勢力直接投射至太平洋，威脅美國全球地位。Michael Sobolik特別提到川普與習近平即將舉行的「川習會」，習一定會要求川普公開反對台獨，就像與拜登會面時一樣，對於這個要求，川普會觀察檯面上的籌碼，這將取決於台灣在軍事投資的表現，因為川普一直強調「他希望他的合作夥伴能夠做好保衛自己的準備，並認真對待自身的安全。」Michael Sobolik也建議，若台灣能在川習會登場前，展現出認真對待生存的姿態，如將國防預算提高到3.5%或更高，才能達到川普認為可以接受、談判的基礎，這也是台灣在中共陰影下，仍能掌握的主動權。台灣必須打破中國散布的「投降主義」心理戰，展現堅定的生存意志。台灣不能完全依賴外部供應鏈，必須具備在衝突爆發初期獨立支撐數週的韌性與自主生產能力，才能讓國際社會相信台灣是值得防衛的盟友。Mark Montgomery最後也批評傳統的對外軍售（FMS）流程過於緩慢，常需耗時五年以上。強烈建議台灣應轉向直接商業銷售（DCS）大幅縮短交付時間，他也呼籲台灣政客停止內鬥，現在是交付與資助國防的時刻，若不採取行動，代價將是台灣人民的生命。Michael Sobolik則指出，美國國會始終對給予台灣最堅定的跨黨派支持，但連最友台的國會議員都開始憂心台灣在野黨持續推遲審查國防預算，尤其國民黨主席鄭麗文還在這個關鍵時刻訪問中國與習近平會面，這在美國國會眼中釋放了非常混亂且令人困惑的訊號。國會議員想要看到的是台灣展現出「迫切的防衛決心」，而非將國防議題當作政黨角力的籌碼。