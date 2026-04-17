國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布勝出引發議論，更引爆藍委和黨中央的內鬨。蕭敬嚴稍早宣布退出選舉，表示讓一切回歸平靜，當初反彈蕭敬嚴的藍委徐巧芯說，僅是停權一年，如果能夠重新檢視言行如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇的做出改變，願意國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送。祝福你。

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徐巧芯稍早在臉書表示，昨天是不是有人自以為很懂選舉在那邊鬼叫？網路上叫完還在自己的政論繼續耍寶？難怪這麼多次都選不上，笑死。

針對蕭敬嚴退選這事，徐巧芯說，僅是停權一年而已，如果能夠重新檢視這些日子以來的言行是如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇的做出改變，不要再把你傷害他人造成的反作用力說成「霸凌」，願意國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送。祝福你。


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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...