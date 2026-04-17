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國民黨主席鄭麗文日前率團訪問中國大陸，並與中國國家主席習近平會面，鄭習會落幕後，中國12日宣布惠台大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等，中共中央台辦授權公布十項促進兩岸交流措施。然而，陸委會副主委梁文傑昨（16）日表示，許多航點回程「缺乏回頭客」，對航空公司缺乏吸引力，建議旅客轉機前往，說法讓網友們炸鍋，紛紛炮轟「支持廢除陸委會」、「為什麼對人民有利的事你們都要阻撓？」。針對恢復兩岸直航，陸委會昨在臉書發文指出，迄今已有15個定期航班及13個包機航點，「從目前使用率及業者申請包機狀況分析，現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」梁文傑也表示，兩岸航線目前多數僅有台灣旅客單向赴陸，但在陸方遲遲未開放相關城市團客來台的情況下，航班回程客源極度匱乏，面臨「單向流動」問題，對航空公司來說沒有吸引力。梁文傑說明，西安、哈爾濱、蘭州及烏魯木齊等航點多屬旅遊性質，並非不可替代，旅客大可利用北京、上海、廣州或深圳等大城市轉機前往，不僅航班選擇更多，票價甚至比直飛更划算。沒想到該說法讓網友們炸鍋，紛紛留言開罵，「支持廢除陸委會」、「為什麼對人民有利的事你們都要阻撓？」、「你們一年預算10億元耶，就只會發圖嗎」、「說瞎話嗎？賠錢關你什麼事」，更有網友怒嗆，「難道台商過去後都不回台灣了？」，政府根本是「睜眼說瞎話」。台北市議員游淑慧今（17）日也在臉書痛批，「梁文傑的邏輯讓人心都涼了，聽不下去！」游淑慧砲轟陸委會拿「回載率」當藉口，說飛機載人過去、回程空機對航空公司沒吸引力，所以不急著開航點，「這番話聽在台商和觀光業者耳裡，簡直是官僚傲慢，心都涼了。」