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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）在昨日（16日）面對大都會的比賽中，繳出6局10次三振僅失1分的強勢表現，奪下本季第2勝。然而，這場比賽最引人注目的是大谷「5年來首度專注投球」，並未上場打擊。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此展現深謀遠慮的長遠布局，大谷本人也在賽後直言，球隊擁有一位實力強大的「隱藏版DH」，讓他能更專注於投球。大谷翔平昨日先發登板卻未排入打擊順序，是自2021年5月以來首度在先發日封印二刀流。羅伯斯官方解釋是因為大谷兩日前遭到觸身球擊中右肩甲骨，雖不影響投球，但為保險起見讓他專心擔任投手。然而，日本媒體丹羽政善分析，觸身球球或許只是一個完美的口實。數據顯示大谷去年在登板日的打擊表現有所下滑，本季前兩戰先發時，6打數也僅有1支安打。球團似乎正試驗「投手限定」是否能讓大谷投球威力極大化。大谷賽後也正面回應：「雖然有點驚訝，但這對團隊來說也是好策略，讓我能集中精力在投球上。」讓羅伯斯敢於封印大谷打擊的底氣，來自於道奇隊深厚的打線深度。昨日接替大谷擔任指定打擊（DH）的是超新星捕手拉辛（Dalton Rushing），他也不負眾望敲出滿貫全壘打，展現強大火力。大谷翔平賽後謙虛地表示：「正如大家所見，我們隊裡還有另一位非常出色的DH（拉辛），交給他處理就好。」這番話雖然可能是大谷的客氣辭令，但也透露出在道奇隊的體系下，大谷不需要再像過去幾年那樣背負著必須投打俱佳的沉重負擔。在昨日的投球內容中，大谷展現了更成熟的控球節奏。他表示賽季漫長，不能每場都百分之百出力。他在前三節刻意採用「脫力」投法以節省體力，但到了5局1出局二、三壘有人的危機時刻，他連飆4顆超過100英哩（約161公里）的速球，最快達100.4英哩，成功化解危機。大谷指出，比起前一場對陣藍鳥時的勉強，這場比賽他能根據比分調整出力大小，是極大的進步。儘管羅伯斯賽前曾表示「下次登板會恢復二刀流」，但在看到投手大谷展現如此效率，加上拉辛等DH戰力的強力支援後，道奇隊是否會調整大谷的長期出賽模式，已成為球迷關注的焦點。