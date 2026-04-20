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台版塞納河畔即將在大稻埕成形。台北市18億元水岸工程啟動、西區門戶計畫推進，百年舊城迎來最強建設利多。帝群建設「台北天河」距捷運200米，120戶SC鋼骨宅，準備搭上台北水岸再生的第一班列車。台北市政府斥資18億元打造媲美法國塞納河畔的「臺北市淡水河水岸空間環境營造工程」已正式啟動。從玉泉公園至敦煌碼頭打造全長約4公里的國際級親水休憩廊帶，工程涵蓋大稻埕碼頭廣場擴建與敦煌碼頭新設遊艇與風帆設施，預計2028年底全區完工。搭配以台北車站為核心向北延伸的「西區門戶計畫」，將大同區納入市中心連結水岸的都市再生軸線。大稻埕碼頭優化、水岸步道整備等子計畫陸續落地，讓過去被視為舊城邊緣的大橋頭生活圈，正式躋身台北未來發展的核心戰略位置。信義代銷指出，大同區南側鄰近南京西路與台北車站，早已因都市更新而煥然一新；北側的大橋頭、延平北路一帶，仍可見屋齡超過四、五十年結構老化的舊公寓。但隨著市府獎勵政策到位，多家建商已陸續進場，市場開始重新啟動這塊基期長期被低估的區域。由帝群建設投資興建、現代建經全案管理、信義代銷企劃銷售的「台北天河」，基地面積471.89坪，規劃地上23層之SC鋼骨結構建築，距離大橋頭捷運站僅200米，全案120戶純住宅，格局涵蓋21坪二房至69坪四房，配備BRB制震斜撑與大信10年防水保證，打造大同區稀有的高規格耐震宅。走過迪化街的南北貨香氣，台北橋畔眺望淡水河對岸的天際線，這裡是被許多老台北人視為「真正台北」的大同區。近年隨著北市府推動「淡水河水岸空間環境營造計畫」與「西區門戶計畫」，這座百年舊城正悄悄躍升為城市再生的最前線，吸引文化創生與投資目光同步進駐。「台北天河」接待會館：北市大同區延平北路二段242號（慈聖宮對面）。貴賓專線：02-2598-1688