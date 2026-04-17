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▲《祭弑》片中的場景在戲院重現，林襄（右）雖然在這麼陰森的環境中，依然露出燦爛笑容。（圖／威視提供）

▲林襄（右）在《祭弑》中的特別演出，現場戲院內重現的恐怖場景，擺出受到驚嚇的表情。（圖／威視提供）

超人氣啦啦隊女神林襄，繼《惡女》之後再度於國片亮相，在恐怖片《祭弒》特別助陣，語帶玄機說道：「我沒有跟『真人』對到戲！」充滿想像空間。她雖然不喜歡被嚇到，接到鬼片邀約仍難掩興奮，尤其想挑戰化特效妝嚇人的感覺。片中她有哭戲，感嘆本業是啦啦隊，平常都是展現歡樂正能量、負面情緒會習慣性隱藏起來，硬要哭反而哭不太出來。女主角項婕如則跟一大堆蛆對到戲，林襄自豪自己不會怕蟲或「小強」（蟑螂），稱自己根本是男的。林襄挾高人氣跳上大銀幕，去年香港賀歲片《麻雀女王追男仔》就有找她助陣扮演甜美的女演員，和她平常在啦啦隊應援時的可愛模樣差不多，《祭弒》導演邱晧洲表示，雖然在片子裡面只有一段情節，他希望由一個比較能被大家記住的人物來詮釋，所以力邀林襄，林襄也藉著哭戲磨演技，努力收起平常歡樂的笑臉，她發現看動物短片較能刺激淚腺，有在家裡先做功課。很多女生怕的小強，她只會被會飛的嚇到，問她平常在隊上是否負責打小強，她反應很快：「我們啦啦隊休息室很香，不會有。」恐怖片裡的人物，常被嚇得魂飛魄散、無法冷靜，模樣不是失控就是狼狽，林襄坦言：「我不怕醜。」她透露演哭戲的時候，通常鼻涕會比眼淚早流下來，沒辦法像八點檔女星哭得梨花帶雨、充滿淒美的感覺，但她笑道：「我這次鼻涕非常完美，表現得比我本人還要好。」她很感恩有這次的邀約，往後如果還有戲劇、電影找上門，只要公司評估過覺得合適，她就會想要挑戰。在《祭弒》中曹佑寧演何仙姑的乩身，有一些較困難的動作戲，而林襄平日在啦啦隊要跳舞應援，自謙在隊上的肢體活動度算是比較後段班，感謝大家喜愛，她有在休賽季的時候很認真練習來追趕進度，最近則開始增重，並沒特別去量增加了多少公斤，只是想讓視覺看起來更健康一些。在許多人心目中她是女神，可是她小時候也曾有過外貌焦慮，倒是現在認為身體一直很健康就好了。過去林襄曾與樂天桃猿的隊員馬傑森傳緋聞，他在本月10日敲出生涯首轟，她有發文祝福，馬傑森之後被問到此事，也害羞回應：「真的很謝謝她！」林襄則稱：「很多球迷等他這轟等滿久了，他也有透過媒體回應我。」沒有避諱彼此的互動。《祭弑》將於4月30日全台上映。