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▲今年的菁英組名單星光熠熠，除了邀請日、韓頂尖高手參賽，去年的總冠軍、澳洲好手Phil Gore也再度現身。（圖／記者陳昱慈攝）

▲本屆賽事的一大亮點，是首度增設並開放報名的「82公里挑戰組」。去年剛從鐵人三項職業賽場退役的「鐵人夢想家」吳承泰，特別選擇這場賽事作為他「退役後的極限首戰」。（圖／記者陳昱慈攝）

第四屆「2026橘子岸到頂超級馬拉松」今（17）日在台南正式揭開序幕。這場從台江內海一路蜿蜒至玉山界碑、全長177公里的極限挑戰，已不僅是單純的體育賽事，更成為台灣指標性的「冒險教育」場域。橘子集團企業溝通室孫笛蘭總監受訪時強調，這場賽事的靈魂在於「負能」與「負責」，透過橫跨400年歷史縮影的賽道，引導跑者跨出舒適圈，與自我極限對話。「很多基金會是贊助活動，但橘子關懷基金會這20年來只做一件事，就是『冒險倡議』。」孫笛蘭總監在開賽記者會上感性分享。她引述橘子集團創辦人劉柏園（Albert）的精神，強調冒險是生命的養分，無論年齡都應勇於探索極限。孫笛蘭指出，岸到頂賽道從平原、丘陵、水庫到高山神木群，豐富的地貌宛如台灣歷史縮影。她表示：「我們推廣冒險教育，核心在於幫助跑者學會『風險管理』。即便沒跑完全程也沒關係，重點是將經驗轉化為實踐，這是我們舉辦賽事最重要的初衷。」今年的菁英組名單星光熠熠，除了邀請日、韓頂尖高手參賽，去年的總冠軍、澳洲好手Phil Gore也再度現身。Phil Gore坦言這條賽道的中段極具挑戰性，但台灣的山海美景與特殊的人文體驗，是他決定重返戰場、尋求連霸的最大動力。國內指標跑者、被譽為「路跑界暖流」的李俊昌醫師，今年更是第四度參與。對他而言，這不只是挑戰，而是一場「回娘家」的旅程。李俊昌在賽前記者會說：「身為台灣人，能用雙腳重溫400年前祖先從內海攀上護國聖山的路線，是件非常幸福的事。只要有機運，我會一直跑下去。」本屆賽事的一大亮點，是首度增設並開放報名的「82公里挑戰組」。去年剛從鐵人三項職業賽場退役的「鐵人夢想家」吳承泰，特別選擇這場賽事作為他退役後的極限首戰。吳承泰表示，過去比賽多在東部或墾丁，這次希望能用雙腳感受山海圳綠道的魅力。「我很喜歡在極限賽事中進入『心流』的感覺，那像是在一場比賽中經歷人生的起伏。」他期待透過參與這項賽事，將這條具備國際級規模的賽道推廣給全世界，讓更多人看見台灣西半部的絕美風景。另一名參賽82公里挑戰組的前啦啦隊團長宋城希談起參賽的契機說：「那當然參賽一開始就是因為好奇，擁有好奇才想去探索，對我來說這是我的初衷。「橘子岸到頂超級馬拉松」已獲得世界田徑總會（WA）及國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）雙認證，成為亞洲少見的頂級極限超馬。為了表達對土地的敬意，開賽前更邀請鄒族長老舉行祈福儀式，祝福48位國內外跑者平安完賽。賽事於今晚 7 時正式鳴槍，跑者們將在24小時內克服高達6047公尺的總升降與劇烈的日夜溫差。這群冒險者正踏上征程，在挑戰體能極限的同時，也正為台灣極限運動接軌國際寫下新篇章。