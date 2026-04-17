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洛杉磯道奇隊持續在轉會市場展現高度積極性。根據《美聯社》與《紐約郵報》報導，道奇隊於昨日（16日）正式完成一項球員交易，從巴爾的摩金鶯隊換來27歲的右投手麥克德莫特（Chayce McDermott），並送出20歲的潛力小將裴瑞茲（Axel Perez）。這也是道奇隊在本周內，繼換得費城人隊強投麥蓋瑞（Griff McGarry）後的第二筆簽下「高三振率、但控球待加強」的導彈型投手補強。麥克德莫特曾在2024年登上大聯盟完成首秀，本季他在金鶯隊 3A（Norfolk）出賽5場，雖然防禦率達6.75，但在5.1局的投球中狂飆9次三振，展現極其出色的揮空誘引能力。然而，他在小聯盟生涯一直面臨控球困境，去年在59局中投出45次保送。金鶯隊在上周六將麥克德莫特指定讓渡（DFA），而道奇隊隨即發動交易將其納入麾下，並重新放回球隊的40人名單中。這名27歲的右投接下來將先前往道奇 3A（Oklahoma City）報到。道奇隊顯然看中他的球威，並計畫利用隊內的投手改造體系協助他改善控球問題。作為交易籌碼，金鶯隊獲得了20歲的右投手裴瑞茲（Axel Perez）。裴瑞茲去年在多明尼加夏季聯盟（DSL）出賽10場，繳出1勝1敗、防禦率5.48的成績。雖然年紀尚輕，但裴瑞茲展現了平均每局超過1次三振的潛力。他在2024年以國際自由球員身分加盟道奇，如今將前往金鶯體系展開新生涯。除了道奇與金鶯的交易外，昨日大聯盟還有多筆異動。亞特蘭大勇士隊宣布簽下前洋基隊牛棚大將漢米爾頓（Ian Hamilton）；華盛頓國民隊則透過交易找回了左投洛夫雷迪（Richard Lovelady）。此外，遊騎兵隊決定釋出老將外野手坎哈（Mark Canha），讓他去尋求其他大聯盟合約。坎哈本季在小聯盟出賽12場，打擊三圍為.237/.356/.421。