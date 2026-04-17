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2026九合一大選「港都之戰」高雄市長藍綠對決，國民黨立委柯志恩迎戰民進黨立委賴瑞隆，雙方勤跑基層爭取支持，廝殺白熱化。資深媒體人吳子嘉分析，賴瑞隆與柯志恩陷入平手的「PK盤」，是民進黨在高雄歷來「最弱的候選人」，若選情持續低迷，總統賴清德恐直接收回選舉主導權，由中央全面接管。吳子嘉16日在《52新聞聚樂部》節目中分析，民進黨這次高雄市長初選的4位參選人實力差距極小，而且都很弱，雖然賴瑞隆脫穎而出，但目前看來與柯志恩的民調難分軒輊，選情隨時會翻盤。吳子嘉直言，賴瑞隆是民進黨高雄選舉以來最弱的候選人，「賴瑞隆實在很差，這咖真的很差！」，目前賴瑞隆陣營雖有許立明、尹立等大將操盤，但如果戰況依舊拉不開距離，黨中央將會陷入高度焦慮。吳子嘉預言，民進黨對於高雄有「非贏不可」的壓力，若選情陷入膠著，在最嚴重的情況下，民進黨會啟動特殊機制，總統賴清德恐直接沒收地方的選舉主導權，將候選人的主導權收回歸黨中央，直接派人接手選戰，屆時整體的打法與規模都將完全不同，會投入更多經費與中央級行政資源，「他非贏不可啊！」然而吳子嘉也表示，柯志恩陣營不可樂觀過頭，一旦由中央接管，無論是人事布局還是動員方式都會大幅升級，026高雄市長選戰最終可能演變成中央政府與地方在野勢力的全面對決。