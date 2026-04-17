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徐至琦駁開團撈金 喊冤：一毛錢都沒拿

▲徐至琦（如圖）已經提告77姐加重誹謗、恐嚇、公然侮辱罪，希望對方去坐牢。（圖／記者趙文彬攝影）

遭徐至琦提告加重誹謗 77姐嗆公開證據

77姐控徐至琦詐欺 痛批：做錯就道歉

網紅77姐日前與朋友前往歐洲頂級滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）度假，事後卻發文控訴徐至琦「開滑雪團詐騙」，匯了24萬元，竟然住在只有14萬的房間。徐至琦今（17）日開記者會駁斥非法撈錢，並提告77姐加重誹謗、恐嚇、公然侮辱罪，希望對方去坐牢；稍早77姐回應《NOWNEWS今日新聞》，要求徐至琦將訂房網址、實際成本、收費分配公開，表示：「妳曾用我的名義向2團員各多收150歐（約5579台幣），但事實是我從頭到尾沒有拿過這筆錢。」她向對方喊話做錯就道歉、該退費就退費！徐至琦今記者會上反控77姐說謊，「團費6.3萬含住宿交通，為何要說是24萬？覺得貴可以不要來，何必事後吃乾抹淨才要退費」，強調自己一毛錢都沒拿，同時她也已經提告77姐加重誹謗、恐嚇、公然侮辱罪，希望對方去坐牢。對此77姐稍早再度回應，質疑同一棟房源4人房最便宜約9萬，旺季最高約13萬，控訴對方從一開始就沒有提供明確訂房資訊，地點不清楚、資料模糊，直言「問題不是誤會，是資訊一直沒有透明」。77姐指出自己後來找來其他3位朋友加入，每個人都團費6萬3，但為什麼人數變多價格卻不變？認為「這已經不是單純揪團，這是有固定收費結構的行為」。77姐提出要求徐至琦將訂房網址、實際成本及收費分配全部公開，那麼這件事情就結束了。雙方如今對簿公堂，77姐表示「我尊重你的法律權利，但我也會把所有資料包含收費、對話、轉帳紀錄，完整整理出來，因為我講的每一件事都是我實際經歷、都有依據」，爆料受影響的不只她一人。77姐最後強調做錯就道歉、該退費就退費，她也願意將相關金額拿來做公益，「我選擇講出來，不是因為我要製造爭議，而是因為我不接受，不合理的事情被合理化」，雙方的糾紛短時間內恐無法平息。