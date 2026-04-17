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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果爭議，勝出但因發言爭議被考紀會判「停權一年」的蕭敬嚴稍早宣布退出選舉，讓一切回歸平靜。引發外界關注，是否改提名民調第二的羅智強辦公室主任何元楷。國民黨新北市黨部主委黃志雄接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時則沒有鬆口，要先回到地方提名小組討論，再決定要用什麼方式，這樣程序比較完備，他也說該選區沒有這麼急迫性，會再擇期召開提名作業。針對蕭敬嚴退選是否改由何元楷遞補，黃志雄說，由於蕭敬嚴剛宣布退選，初選勝選的人退選，要先回到提名小組討論，討論怎麼產出新人選，程序才是完備的，「初選辦法也沒有說一定哪種方式」。黃志雄表示，因為還有很多選區要初選，他還要徵詢6名地方提名小組成員可以的時間，所以沒這麼有急迫性。記者追問4月底前有無可能，他則說這一區沒有立刻馬上的急迫性，蕭敬嚴今天才退，不需要押時間，會擇期召開提名作業，確認提名人選什麼型式，比較客觀完備。